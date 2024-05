Elezioni a Portico e San Benedetto, si candida Luigi Toledo: in programma tre incontri pubblici

In occasione della tornata elettorale per le elezioni amministrative del comune di Portico e San Benedetto, la lista "Uniti per il cambiamento", con il candidato sindaco Luigi Toledo, si presenta alla cittadinanza venerdì a Bocconi presso le ex scuole alle ore 20,30 e domenica a San Benedetto alle 17.30 nei locali del circolino. Un'altra presentazione è in programma venerdì 17 alle ore 20.30 a Portico.