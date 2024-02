Elezioni a Predappio, anche il M5S nella coalizione di centrosinistra: "Onda innovativa alla destra"

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Forlì si è riunito per delineare i principali temi del programma elettorale, ribadendo "l’impegno ad un lavoro comune con le altre forze progressiste, al fine di mettere in campo una proposta alternativa alle destre". "Il Movimento 5 Stelle partecipa in questa fase attivamente al cosiddetto “campo largo”, con le sue idee, i suoi uomini e le sue donne, come soggetto protagonista a tutto campo, dell’onda innovativa che sta attraversando tutta l'ala progressista dello schieramento politico locale e nazionale", affermano il coordinatore provinciale Mauro Frisoni, il rappresentante del gruppo territoriale Sergio Petroncini e il rappresentante del gruppo giovani Edoardo Rossi.

"Per quanto concerne Predappio, considerando soprattutto l’attuale situazione di stasi programmatica e ideativa nella realtà del paese, è nostro preciso intento proporre un’amministrazione capace di gestire doverosamente ed efficacemente le attività ordinarie, ma anche in grado di immaginare un futuro possibile e realizzabile per un paese che si voglia confrontare con le difficili sfide del presente e del futuro - sottolineano i pentastellati -. Dobbiamo altresì considerare che Predappio costituisce un “unicum” nella storia italiana del Novecento. Eppure, finora, ha convissuto con questa realtà in modo molto limitato e non si è giovato della politica dell’attuale amministrazione, indulgente verso un uso discutibile della memoria storica, in un quadro di riscrittura degli eventi passati che presenta aspetti di revisionismo storico inquietanti in tutta Europa. Crediamo sia venuto il momento per tutti di assumersi la responsabilità di far sì che le precedenti vicende storiche possano essere l’occasione e lo stimolo per fare della nostra cittadina un faro per la conoscenza e per la coscienza critica della storia del Novecento".

"Sul piano sociale - viene aggiunto -. è per noi di fondamentale importanza la tutela delle fasce più deboli. Su questo la volontà del campo progressista non deve temere di recuperare quel coraggio che troppe volte è mancato portando spesso a seguire le sirene della narrazione ideologica neoliberista. Quindi difesa intransigente della funzione pubblica nel welfare, protezione e solidarietà verso i più deboli, no alla logica “caritatevole”, senza dimenticare il massimo impegno, per quanto riguarda le competenze comunali, per il miglioramento delle strutture sanitarie".

Capitolo turismo: "Abbiamo anche il proposito di rinnovare e di aumentare l’attenzione verso la straordinaria ricchezza del settore eno-gastronomico locale che si dovrebbe avvalere di strumenti più sofisticati per consolidare il suo insediamento tra le eccellenze in campo internazionale. Riteniamo altresì importante attuare una politica che miri all’integrazione delle diverse etnie e culture presenti nel nostro territorio, così da rendere maggiormente partecipi tutti i cittadini alla vita politica e culturale del paese". Infine, concludono, "crediamo che si sia persa un’importante occasione per il territorio non presentando progetti finanziabili tramite il Pnrr, opportunità che avrebbe potuto portare a Predappio interventi di riqualificazione del paese, nell’ottica di una transizione energetica ed ecologica necessaria e non più procrastinabile".