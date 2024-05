Elezioni a Predappio, Canali replica a Fucchi: "Frane nel tessuto sociale? Parole fuori luogo e di cattivo gusto. Aiuti aumentati"

"Parlare di frane del tessuto sociale nel caso di Predappio è assolutamente fuori luogo oltre che di cattivo gusto visto quanto le frane, quelle vere, hanno sconvolto questo territorio e la vita di tanti". Il sindaco uscente e candidato al bis, Roberto Canali, replica così alle affermazioni della candidata sindaca della lista "Predappio Futura", Monica Fucchi, sostenuta dal Pd. "Per la candidata Fucchi massimo rispetto per essersi resa disponibile per un ruolo che nessun predappiese, neanche quelli con esperienza amministrativa, ha voluto - prosegue Canali -. Il suggerimento è di farsi dare le giuste informazioni per una campagna elettorale corretta e senza falsità".

Sulla questione prende la parola anche l'assessora al Welfare, Marta Farolfi, candidata per la lista civica "Uniti per Predappio": "La candidata sindaca Fucchi, mandata da Forlì, dimostra la propria mancanza di conoscenza della realtà del nostro comune. Le parole con le quali annuncia l'inizio della campagna elettorale, utilizzate probabilmente in formato standard fornite da Pd e 5Stelle dove non amministrano, parla per prima cosa di un inesistente calo demografico; cita mancate risposte alle esigenze delle famiglie a fronte del trasporto scuolabus reso gratuito per tutti gli studenti delle nostre scuole (asili compresi), i posti al nido triplicati e resi quasi gratuiti, la spesa per l'assistenza domiciliare più che raddoppiata dal 2019 ad oggi".

Inoltre, prosegue Farolfi replicando a Fucchi, "parla di sottovalutata fragilità sociale quando gli aiuti alle persone in stato di bisogno sono costantemente aumentati in questi 5 anni; al contrario di quanto asserito il rapporto con la terza età è stato al centro delle politiche dell'amministrazione Canali con cifre considerevoli dedicate alla integrazione e riduzione delle rette in casa di riposo, la riabilitazione comunitaria a Santa Rosa, i progetti a sostegno dei malati di demenza e dei loro familiari e per finire il sostegno alle attività di socializzazione degli anziani, quest'anno di oltre 3mila euro, decisione peraltro criticata in consiglio comunale dalla minoranza".

E ancora: "Si lamenta l'abbandono della adolescenza quando l'assistenza scolastica agli alunni diversamente abili è passata da 30 a 70 mila euro, le agevolazioni rette scolastiche da 20 a 36mila euro e si porta avanti da tre anni il progetto Pence che ha come obiettivi quelli di contrastare la povertà sociale ed educativa dei ragazzi, sostenere la genitorialità e fornire un supporto agli insegnanti nella gestione di situazioni difficili all’interno delle classi. Questo progetto si è potuto realizzare grazie alla collaborazione che l’Amministrazione Comunale ha creato tra la scuola, l’assistente sociale del Comune di Predappio, una neuropsichiatra infantile dell’Ausl, per la quale sono state ottenute ore destinate specificatamente per questo progetto, e uno psicoterapeuta che coordina il progetto e collabora con la scuola per rispondere ai bisogni che emergono".