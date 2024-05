Elezioni a Predappio, Canali replica al replica al Pd: "Candidata da fuori, nessuno dei dem ha voluto metterci la faccia"

Si infiamma la campagna elettorale a Predappio. E è il sindaco uscente e candidato al bis, Roberto Canali, a rispondere alle affermazioni del segretario dem Luca Flamigni. Un botta e risposta che nasce dall'attacco della candidata sindaca della lista Predappio Futura, Monica Fucchi, che aveva parlato di "frane molto preoccupanti nel tessuto sociale", seguito dalla replica di Canali e dell'assessora Francesca Farolfi che avevano definito l'intervento di "cattivo gusto". Dichiarazioni che hanno acceso la reazione di Flamigni, che a sua volta ha parlato di "contenuti inesatti" da parte degli amministratori attualmente in carica.

Esordisce Canali: "Comprendiamo la necessità di visibilità e di fare conoscere una candidata provenente da fuori indicata come "la maestra" come se fosse l'unica delle scuole del Comune di Predappio, ma mancare di rispetto accusando l'assessore Francesca Farolfi di risposta piccata e saccente è proprio fuori luogo anche perchè gli errori continuano ad essere fatti dal Pd ancora una volta a nome della candidata sindaca Fucchi. Flamigni per il Pd scrive che "il calo demografico è descritto nel Documento Unico di Programmazione"; leggere una tabella è semplice e l'ultimo Dup approvato riporta il numero di residenti per anno come segue: anno 2009 residenti 6445 (inizio mandato sindaco Frassineti del Pd); anno 2019 (inizio mandato Canali) residenti 6244; anno 2022 residenti 6336. Nel Duo è presente anche un grafico che aiuta a capire l'aumento dal 2020 ad oggi".

Altra osservazione contestata è quella relativa alle rette del nido, "coperte da fondi regionali". "E' vero in parte e il sindaco Canali non manca mai di ricordarlo negli incontri pubblici - viene evidenziato da Farolfi -. La Regione ha dato parte dei fondi a cui sono stati aggiunti quelli statali, ma anche fondi comunali e soprattutto tanto lavoro da parte dei dipendenti del comune, della cooperativa "Formula Servizi" e degli amministratori". "Il trasporto scolastico gratuito sui mezzi pubblici è garantito da fondi regionali" scrive ancora Flamigni per il Pd. "Altro errore, non è vero che gli scuolabus sono pagati dalla Regione - afferma Canali -. Solo il trasporto pubblico di linea (Start Romagna) lo è per chi ha un Isee basso e solo per il tragitto casa-scuola. Il costo per gli scuolabus è di oltre 180mila euro annui che l'amministrazione Canali si è accollato interamente, mentre con le amministrazioni Pd le famiglie pagavano 20 euro al mese per 10 mesi per tutti gli 11 anni di scuola per ogni figlio". Ultima frecciata del sindaco uscente: "Tutti sanno che nessuno del Pd di Predappio, fra i tanti esponenti, anche noti ex amministratori, ha voluto metterci la faccia. Evidentemente abbiamo lavorato bene e mettersi al servizio della comunità senza prospettive di responsabilità amministrative non fa parte del loro Dna".