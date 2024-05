Elezioni a Rocca, Zattini (Ascom): "Proficuo confronto con il candidato sindaco Marco Valenti"

A Rocca San Casciano il candidato sindaco Marco Valenti ha presentato la sua lista e il suo programma al mondo delle imprese commerciali e artigianali. Era presente il direttore di Ascom - Confcommercio Forlì, Alberto Zattini. Erano una quarantina i rappresentanti del mondo imprenditoriale che hanno accolto l'invito dell'ex direttore di Confartigianato Forlì. Nel corso del suo intervento Valenti ha illustrato il programma, soffermandosi in particolare sull'importanza della viabilità e sugli strascichi dell'alluvione. "A Rocca San Casciano quando si parla di viabilità si fa riferimento anzitutto alla Statale 67 Tosco-Romagnola, di competenza dell'Anas, purtroppo in ritardo nella sua attività di manutenzione e intervento", ricorda Zattini.

Nel suo intervento il direttore di Ascom ha ringraziato Valenti per l'invito," frutto di un galateo istituzionale che Ascom da sempre sposa". Allo stesso tempo il direttore dell'associazione di categoria ha evidenziato "la professionalità e le capacità di Valenti, già conosciuto ai tempi in cui era direttore di Confartigianato". Quindi ha rimarcato "l'importanza delle imprese", illustrando come potrebbe diventare un paese senza le vetrine accese. In ultimo il direttore di Ascom ha parlato del futuro assetto istituzionale dei Comuni più piccoli, "che potrebbero fondersi tra loro seguendo processi autonomi o per legge, come avvenuto per le Camere di Commercio". Il direttore di Ascom ha chiuso ringraziando Valenti "per quanto fatto finora e per il confronto avvenuto".