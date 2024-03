Elezioni a Santa Sofia, "ConSenso Comune" al lavoro per il dopo Valbonesi: "Pronti ad allargare il gruppo"

“ConSenso Comune”, lista nata dieci anni fa e che nella precedente tornata elettorale ha sostenuto il sindaco Daniele Valbonesi, è al lavoro per presentarsi alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi. "Sin dalla sua nascita, "conSenso Comune" ha rappresentato le istanze delle forze politiche di centrosinistra con uno sguardo al civismo, come è necessario nei contesti locali che guardano al futuro - viene spiegato -. Dopo la scelta di Valbonesi di non ricandidarsi a sindaco di Santa Sofia, pensiamo che da una parte sia necessario valorizzare l’esperienza fatta, ma senza fare a meno di un forte rinnovamento nel quale da sempre crediamo, garantendo continuità d’amministrazione con una forte contaminazione di energie nuove".

"Da alcune settimane sono infatti iniziati incontri con cittadini, associazioni santasofiesi e forze politiche con un duplice intento - viene comunicato -. Da un lato c'è la volontà di allargare il gruppo, raccogliendo volti nuovi, conoscendo le giovani generazioni che cinque anni fa ancora non si erano avvicinate alla politica, che possono aumentare il valore della squadra. D'altro lato, il confronto aperto è la base da cui “conSenso Comune” vuole ripartire e la cifra che dalla sua nascita l’ha sempre contraddistinta. Per questo, i rappresentanti della lista hanno già incontrato numerose associazioni di volontariato, per aumentare il rapporto diretto con la popolazione raccogliendo proposte e suggerimenti. D'altro canto, in questi anni le associazioni di volontariato sono state un vero e proprio supporto per l'amministrazione, che in collaborazione con il terzo settore ha organizzato progetti, eventi e attività in ambito sociale, culturale, sportivo, ricreativo".

"Contestualmente ci sono stati incontri con le forze politiche di centrosinistra con l’intento di portare proposte e non nascondere i valori politici a cui facciamo riferimento - proseguono dalla lista -. Un percorso, quindi, autenticamente plurale e non animato da un solo soggetto. Da questi primi incontri, sono nati i tavoli di lavoro della lista “conSenso Comune”: gruppi tematici, aperti a chiunque desideri apportare il proprio contributo, finalizzati ad analizzare la situazione attuale, ad evidenziare punti di forza e criticità. Le macro aree su cui si lavora sono politiche sociali, sanità ed educazione; turismo, cultura, sport e associazioni; lavori pubblici, infrastrutture digitali e viabilità; lavoro, imprese e giovani. Macro aree che non possono fare a meno di un tema trasversale e che nei prossimi anni sarà centrale secondo noi: l’ambiente. Infatti, pensiamo che i cambiamenti climatici siano sotto i nostri occhi e che abbiano conseguenze su tutti gli aspetti della nostra vita (pensiamo solo all’alluvione del maggio 2023 o al primo inverno a nostra memoria nel quale non ci sono state nevicate a Santa Sofia). Proprio da qui, partirà la stesura di un programma elettorale condiviso, attento alle esigenze della popolazione".

"Nell'ottica della massima trasparenza, “conSenso Comune” parte ora dalla narrazione di quanto fatto – attraverso i canali social e i media tradizionali - per arrivare, nelle prossime settimane, a presentare i propri candidati e il programma elettorale con le proposte per il futuro - viene aggiunto -. Pensiamo che il comune di Santa Sofia meriti un grande impegno e ci auguriamo che nella prossima campagna elettorale emerga quanto di buono è stato fatto e quanto ancora ci sia da mettere in campo, con idee lungimiranti per il futuro, in un mondo che cambia sempre più velocemente. Da sempre il nostro territorio è un riferimento tra i comuni montani e le aree interne e faremo di tutto per continuare ad essere un modello da seguire. Come? Conoscendo e difendendo la nostra storia, le nostre tradizioni e le nostre “conquiste”, avendo chiara la situazione attuale ma con lo sguardo rivolto al futuro e non al passato".