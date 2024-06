Elezioni a Santa Sofia, il candidato sindaco Foietta: "Marianini rifiuta il confronto. Spero in un ripensamento"

"A Santa Sofia la candidata a sindaco Ilaria Marianini ha rifiuta il confronto tra i due candidati sindaco. Dappertutto in occasione della tornata elettorale il confronto avviene tra i candidati sindaco. E’ avvenuto così a Meldola, Forlimpopoli, Forlì,…..-. La candidata di “Santa Sofia Consenso Comune” vorrebbe invece che il dibattito vedesse la partecipazione anche di altri componenti le rispettive squadre. Ma qual è il vero motivo di questo rifiuto che priva i cittadini di un importante momento di confronto diretto, tra coloro che si candidano alla massima responsabilità, sui temi dello sviluppo e del futuro della loro comunità? La cosa ci sfugge". Così Flavio Foietta, candidato sindaco della lista civica "Per Santa Sofia".

"In dibattiti pubblici, stimolati da qualche giornalista o coordinatore “super partes”, i candidati a Sindaco si confrontano sulle cose fatte o non fatte dalle amministrazioni precedenti e su progetti e propositi per i prossimi anni - prosegue Foietta -. Occorre ovviamente essere pronti e preparati su tanti aspetti delle problematiche locali. Tanti progetti sono rimasti tali o si sono incagliati e riguardano la viabilità, il cimitero, il teatro, la piazza, il municipio, la cultura, le case popolari, la protezione civile, la riqualificazione nel centro storico. Per la zona di Mortano si è fatto veramente poco, per assistenza e sanità temiamo la riduzione dei servizi”".

"La lista “Per Santa Sofia” è decisamente favorevole, come già anticipato, al confronto diretto tra i candidati sindaco - conclude Foietta -. I candidati sindaco devono metterci direttamente la loro faccia, per il rispetto che devono avere verso la popolazione che andranno a governare. Fare il sindaco è una cosa seria. Ribadiamo la nostra disponibilità ad un confronto pubblico a due ed auspichiamo una risposta positiva della candidata Ilaria Marianini".