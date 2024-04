Elezioni a Santa Sofia, Ilaria Marianini si candida a sindaco: “Innamorata del mio paese”

Ilaria Marianini, assessora alle Politiche Sociali nella giunta del primo cittadino Daniele Valbonesi (che ha rinunciato a correre per il terzo mandato) si candida a sindaca di Santa Sofia, sfidando così Flavio Foietta, già sindaco di Santa Sofia dal 2004 al 2014 in una coalizione di centrosinistra e che correrà come civico. Una decisione presa “perché sono innamorata del mio paese e delle sue radici - scrive in un post su Facebook -. Da sempre sono impegnata affinché Santa Sofia possa essere un posto migliore in cui vivere, in cui crescere i propri figli ed un luogo in cui rimanere o tornare sempre con piacere. Un posto felice, da curare, ed un modello da portare avanti, con impegno e lavoro”.

“Prima come presidente della Pro Loco, poi come assessora, ho dedicato buona parte della mia vita a questo territorio - prosegue -. Negli ultimi 10 anni l‘ho fatto insieme ad un gruppo di persone, che ora ha deciso di sostenermi in questa nuova avventura. Un gruppo variegato di professionisti ed amici, con cui ho sempre avuto un confronto costante e costruttivo, un gruppo stimolante in cui continuità e futuro si intrecciano perfettamente”.

Conclude: “Abbiamo le idee, le competenze e l’esperienza per poter vedere e costruire la Santa Sofia del futuro, consapevoli che tutti insieme possiamo costruire il cambiamento. Lo faremo nel segno del nostro percorso, ascoltando e creando occasioni di dialogo importanti”.