Santa Sofia, Marianini (Consenso Comune): "Il Punto di Primo Intervento resta"

Il centro culturale Sandro Pertini di Santa Sofia ha ospitato martedì un incontro pubblico tra la candidata sindaca Ilaria Marianini e il sindaco di Ravenna e presidente della conferenza territoriale socio sanitaria Michele De Pascale. Il tema principale della serata era la Sanità Territoriale. "Questo incontro è stato l'ennesima occasione per mettere in evidenza da un lato l'importanza del ruolo che svolge l'ospedale Nefetti di Santa Sofia come presidio per la Vallata del Bidente, dall'altro per ribadire la volontà istituzionale di supportare e mantenere il Punto di Primo Intervento di Santa Sofia - afferma Marianini -. In questi giorni sono circolate delle illazioni riguardo al fatto che la creazione di nuovi servizi come il Cau possano mettere a rischio la permanenza del Punto di Primo Intervento".

Sulla questione è intervenuto De Pascale: "L'Ausl Romagna è la più grande d'Italia e nasce da un patto territoriale, con lo scopo di dare lo stesso servizio a tutti i cittadini delle province romagnole. Quando in alcuni luoghi, come Cervia e Santarcangelo, la creazione del Cau ha sostituito il Punto di Primo Intervento per la carenza di personale e per la vicinanza ai Pronto Soccorso delle città, si è deciso di non attivare la stessa procedura, in contrasto con la delibera che era stata emanata, per i Punto di Primo Intervento dei comuni di Novafeltria, San Piero in Bagno e Santa Sofia, vista la lontananza e le necessità dei territori montani. Con estrema sintesi concludo dicendo che la scelta del Punto di Primo Intervento a Santa Sofia è irreversibile".

"La presa di posizione di De Pascale si aggiunge a quelle emerse nelle ultime settimane. Oltre all'Amministrazione comunale di Santa Sofia, la garanzia che il Punto di Primo Intervento non si tocca è stata ribadita dal direttore del distretto socio-sanitario forlivese, Francesco Sintoni, dal direttore generale dell'Ausl Romagna,Tiziano Carradori e recentemente dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini - prosegue Marianini -. La presenza dell'Amministrazione Comunale di Galeata, di tanti cittadini e cittadine santasofiesi, hanno ancora una volta dimostrato l'attenzione verso l'ospedale Nefetti e i servizi sanitari per l'alto Bidente".

"Mi rammarica molto vedere che per ottenere consenso si specula sulla salute delle persone, generando paure evidentemente infondate alla luce delle numerose smentite arrivate dagli organi istituzionali - conclude la candidata sindaca per la lista Santa Sofia Consenso Comune -.In questi ultimi 10 anni mi sono fortemente impegnata al fine di avere sul territorio servizi sanitari migliori ed efficienti e continuerò a farlo. Personalmente, nello sviluppo delle mie deleghe è stato molto importante mantenere un filo diretto con la Regione e l'Ausl e ciò mi ha permesso di avere un confronto sincero, proficuo e costante che ha garantito al territorio i servizi sanitari di cui gode. Ringrazio De Pascale perla sua presenza e per aver ribadito ancora una volta l'indiscutibile importanza e centralità del nostro Punto di Primo Intervento per tutto il territorio".