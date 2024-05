Elezioni a Tredozio, Giovanni Ravagli presenta la sua squadra in un incontro pubblico

La campagna elettorale amministrativa per l'elezione del sindaco di Tredozio entra nel vivo. Giovedì prossimo è in programma la presentazione ufficiale della nuova lista a sostegno del candidato Giovanni Ravagli, che sfiderà la Sindaca uscente, Simona Vietina, che concorre per il suo terzo mandato con la lista “Obiettivo Comune: Tredozio prima di tutto”. I nomi dei candidati della lista, persone conosciute e attive in paese, verranno comunicati in un incontro giovedì alle 20 in Via XX Settembre 63, a Tredozio.