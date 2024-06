Elezioni a Tredozio, il candidato sindaco Ravagli incontra le associazioni di categoria: "Importante ascoltare le esigenze delle realtà produttive"

Si è svolto martedì sera a Tredozio un incontro organizzato dalla lista civica "Ripartiamo da Tredozio" con le associazioni di categoria (Confartigianato,

Confcommercio, Confcooperative, Cna e Coldiretti). L'obiettivo dell’incontro, spiega il candidato sindaco Giovanni Ravagli, "era quello di aprire un confronto sulle tematiche proposte dalle associazioni nei loro vari documenti politici, evidenziate nell’ambito della loro attività sul territorio, e proporre possibili interventi a supporto delle attività produttive, anche agricole, di imprese e commercianti. E’ stato da più voci riconosciuto il ruolo centrale delle piccole attività commerciali ancora attive nei paesi, in particolare nei centri storici".

Gabriele Mambelli, in rappresentanza della ConfCommercio Forlì, ha infatti ribadito "che la loro presenza garantisce un presidio di servizi essenziali, funge da collante sociale e consente di mantenere vivo e valorizzato uno spazio centrale che spesso è il primo a svuotarsi soprattutto in aree soggette a spopolamento e degrado del patrimonio immobiliare". Ravagli ha insistito poi "sulla necessità che, attraverso anche il Pug realizzato dalla Unione di Comuni della Romagna forlivese, si possano individuare nuove aree edificabili o da riutilizzare per consentire l’espansione commerciale delle imprese presenti a Tredozio, alcune in forte difficoltà a seguito del terremoto".

Mirko Coriaci, segretario generale di Confcooperative Forli, ha poi rinnovato l’appello "a creare condizioni affinché gli abitanti scelgano di rimanere e si creino le condizioni per accoglierne di nuovi: la forma cooperativa per la gestione di imprese sul territorio è quella vincente in realtà piccole ma coese come Tredozio". Giovanni Montevecchi di Cna ha evidenziato "la necessità di rafforzare le politiche sovracomunali, aspetto affrontato più volte da Ravagli in campagna elettorale, e semplificare la burocrazia che limita fortemente lo sviluppo delle piccole attività".

Intervenuto sulle questioni relative alle problematiche della viabilità, "che limita fortemente i collegamenti commerciali con la pianura", e sulla "fruibilità di una banda ultralarga stabile, altro elemento che penalizza le aree più interne", Ravagli si è trovato in accordo con Mercatali e Fabbri della Confartigianato e con la posizione assunta dalla Coldiretti. Il candidato sindaco poi sottolineato "come il ripristino delle aree colpite dalle frane dello scorso anno, attraverso l’impiego dei contributi previsti dal Piano Speciale, consentirà anche agli agricoltori della zona di poter riprendere in pieno la propria attività".

Ulteriore elemento di discussione in ambito di gestione agricola, ma non solo, del territorio è stata la questione della rete idrica, "su cui sono necessari degli interventi urgenti post dissesto idrogeologico e di pianificazione futura con le autorità preposte in ottica di gestione della siccità". Ravagli e i suoi candidati hanno poi ribadito come "la valorizzazione culturale e turistica del territorio di Tredozio possa aiutare a creare un incremento di visitatori e di conseguenza maggiori flussi economici per le attività commerciali che hanno subito un duro colpo soprattutto dal terremoto dello scorso anno".

"E’ importante - sottolinea infine Ravagli - che le esigenze delle attività produttive vengano ascoltate: è anche a questo scopo che viene prevista nel programma della lista, la riattivazione di una la Consulta Comunale in cui si possano condividere problematiche ed individuare soluzioni condivise". Ravagli ha poi raccolto la disponibilità dei referenti delle associazioni di categoria ad essere periodicamente consultati e coinvolti nelle scelte amministrative riguardanti le attività produttive e commerciali e cooperare su progetti concreti ed attuabili di sviluppo socioeconomico del territorio.

"Sarà fondamentale il loro sostegno in ambito di assistenza all' accesso delle piccole imprese a contributi e agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali e locali - conclude il candidato sindaco -. La serata è stata partecipata e i temi affrontati hanno riscontrato il coinvolgimento dei delegati delle varie associazioni e interesse nei presenti. Non resta che attendere il risultato delle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno per capire quale sarà l’indirizzo che prenderà il territorio di Tredozio".