Elezioni, al via dalle frazioni il primo ciclo di incontri di "Noi Meldolesi": "Piccoli centri troppo spesso lasciati a sè"

Parte dalle frazioni di Piandispino e Valdinoce il primo ciclo di incontri che vedrà "Noi Meldolesi" impegnata nelle diverse località del territorio comunale. Venerdì 23 febbraio, alle 19.30, si svolgerà infatti al Circolo di Piandispino 'Bar Gardini', una serata di ascolto rivolta ai residenti e non solo, con musica dal vivo e una apericena a base di prodotti tipici offerta dall'associazione. "L'iniziativa è sì all'insegna della convivialità, ma vuole essere soprattutto un'occasione per dialogare con i cittadini dei problemi che persistono nelle realtà collinari - spiega il candidato sindaco Andrea Di Biase -. Tra questi, i danni provocati dall'alluvione, la necessità di predisporre canali di informazione più capillari e superare i limiti imposti dalla posizione decentrata rispetto al capoluogo. Abbiamo nuove proposte e speriamo di portare nuova linfa alle comunità. Iniziare dai piccoli centri, troppo spesso lasciati a sè, come incontrare la gente che ha deciso di abitarvi, ci pare il migliore modo per rendere vivo il territorio".