Elezioni, al via la campagna elettorale di Italia Viva: inaugura la sede di Corso Garibaldi

Al via la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre di Italia Viva. Gli esponenti renziani inaugurano sabato la nuova sede provinciale, che ha trovato casa al civico 63 di Corso Garibaldi, nel cuore del centro storico di Forlì. All'appuntamento, programmato per le 17, saranno presenti il parlamentare Marco Di Maio, il candidato all’uninominale alla Camera, Luca Ferrini, i coordinatori provinciali Sara Biguzzi e Tommaso Pirini, oltre ad alcuni rappresentanti del Terzo Polo. Nei giorni scorsi si è tenuta la prima riunione organizzativa del terzo polo, alla presenza di oltre cento volontari.

"Un voto a Italia Viva - Azione è un voto per andare avanti con Draghi", sono le parole dei coordinatori provinciali di Italia Viva Forlì-Cesena Biguzzi e Pirini e di Azione, Umberto Orlati. Alla riunione ha partecipato anche il candidato all’uninominale alla Camera Ferrini, e il deputato Di Maio, nominato a capo della campagna elettorale nazionale di Italia Viva. "Non ci aspettavamo una campagna elettorale così veloce - affermano i coordinatori -, far cadere il Governo Draghi nella situazione economica e internazionale che stiamo vivendo è stata davvero una grande irresponsabilità. Noi ci candidiamo per continuare il lavoro iniziato da Draghi e continuarlo con Draghi a Palazzo Chigi".

"Siamo convinti che questa proposta, incarnata da centinaia di volontari che si stanno unendo a noi, potrà dare una risposta concreta a tanti elettori che non si riconoscono nella destra a guida Meloni, in un Pd che ha scelto di abbandonare la strada del riformismo per inseguire Luigi Di Maio e la sinistra del ‘no a tutto’ in cambio di qualche seggio garantito - concludono -. Ogni voto dato alla lista Italia Viva-Azione con Carlo Calenda è un voto dato per continuare con Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. Un voto dato nell’interesse supremo del Paese”.