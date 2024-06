Elezioni, Alessandro Bravi (Rinnoviamo): "Innovazione per contrastare inflazione e caro vita"

"Ho deciso di candidarmi per migliorare la qualità di vita della mia città". Così Alessandro Bravi, esponente della lista civica Rinnoviamo Forlì. Impegnato "nella ricerca attiva di nuove soluzioni concrete mi sono imbattuto nel progetto umanitario Omnia World, nato a gennaio 2023 a Rimini, una community d'acquisto con una missione senza scopo di lucro ben precisa: aiutare le famiglie a contrastare l'inflazione ed il caro vita. Fondato da Marco Muratori, il progetto ha già raggiunto oltre 6.000 famiglie romagnole nel primo anno di attività, offrendo loro la possibilità di risparmiare su spese fondamentali. Una delle innovazioni dell’intero progetto risiede nel cashback "Auram", una forma di buono sconto che consente di risparmiare dal 15 al 50% sui prodotti di uso quotidiano, dagli alimentari ai prodotti per l'igiene personale, dalla cura della casa all'abbigliamento, elettronica e cancelleria".

"Questo progetto senza scopro di lucro consente la restituzione della spesa di luce e gas in Cashback Auram; il risparmio per tante persone che si sta realizzando attraverso la creazione di una rete di negozi virtuosi, che offrono la restituzione di quanto speso presso di loro; e agli imprenditori di offrire una formula di welfare aziendale con costi davvero contenuti, che possono assicurare a ciascun dipendente buoni sconto prepagati da utilizzare sulla piattaforma - prosegue -. L’intento di Omnia World è anche quello di dare maggiore competitività alle piccole attività locali rispetto alle grandi catene di distribuzione. Sono proprio le attività locali, come piccoli alimentari, negozi di abbigliamento, macellai, parrucchieri, ristoranti, liberi professionisti e altre PMI, a sostenere un circuito economico reale e vitale per il tessuto sociale".

"Sul territorio di Forlì tra le attività convenzionate stanno aumentando di settimana in settimana, ad oggi alcune sono la Piada del Parco (Parco Urbano di Forlì), Il BarOttica in Corso Diaz, la palestra The Art of Movement in via Battistini; l’ Associazione Ri-Evoluzione APS, che durante l'alluvione di maggio 2023, ha potuto sostenere numerose famiglie alluvionate che hanno ricevuto in dono alimenti, prodotti per l’igiene personale e la pulizia - prosegue -. Ho potuto constatare con mio stupore, che per una famiglia campione forlivese si arriva a 150/250 euro al mese di risparmio tra bollette e spesa, per un totale di 2.400 euro l’anno".

"In un mondo in cui l'inflazione è sempre più difficile da sostenere, il progetto Omnia World rappresenta una grande opportunità per la nostra comunità. Ho intenzione di sostenere ed aiutare Marco Muratori, un uomo con una credibilità decennale costruita nel sociale e nel volontariato affinchè migliaia di famiglie nel mio territorio possono avere un aiuto quotidiano e concreto grazie a nuove idee supportate dal progresso tecnologico", conclude..