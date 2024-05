Elezioni, Alessandro Cattaneo e Rosaria Tassinari: "Squadra compatta, Forza Italia sta crescendo"

Alessandro Cattaneo, capo dei dipartimenti di Forza Italia, ha partecipato venerdì, assieme alla deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia, ad un tavolo di lavoro assieme ai candidati della lista alle comunali a sostegno del sindaco uscente Gian Luca Zattini. "Il lavoro che si sta facendo qui, come del resto anche in tutta Italia è veramente entusiasmante perché c'è un entusiasmo crescente che si può toccare con mano - ha detto Cattaneo -. Forza Italia crede moltissimo dell'importanza dell'europa e delle prossime elezioni, al punto di aver predisposto un programma dettagliato proprio in vista di questa campagna elettorale prevedendo azioni legislative da portare avanti in Parlamento europeo". "Gli ultimi sondaggi accreditano a Forza Italia un risultato importante - dice Tassinari -, ma più ancora di questo virgola e il girare tra le persone assieme ai nostri candidati che ci fa capire che il clima è buono e Forza Italia ha davvero tutte le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano nel prossimo Parlamento europeo".