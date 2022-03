Elezioni, Castrocaro e Dovadola al voto per il nuovo sindaco: fissato l'election day

Via libera del Consiglio dei ministri alla data per le elezioni amministrative e per i referendum sulla giustizia. Il 12 giugno i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi infatti anche sui quesiti referendari, oltre alla scelta del nuovo sindaco. In provincia di Forlì-Cesena vanno al voto Castrocaro (circa 6.500 abitanti), Dovadola (circa 1.600) e Longiano (circa 6.800).

Il referendum

Come riporta Today, i cinque quesiti ammessi dalla Corte costituzionale e che saranno oggetto del referendum sono la riforma del Csm; l'abolizione della legge Severino: il quesito propone l'abolizione del decreto legislativo Severino sulla incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna; i limiti agli abusi della custodia cautelare: si propone di limitare la carcerazione preventiva per il pericolo di 'recidiva' solo ai reati più gravi; la separazione delle funzioni dei magistrati: si propone lo stop totale alla possibilità per i magistrati di passare, nel corso della carriera, dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa; e il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazione dei magistrati.