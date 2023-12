Amministrative, Italia Viva scalda i motori: “Sì alla Provincia unica di Romagna, alleanze con chi condivide i nostri progetti”

“In fatto di alleanze non abbiamo pregiudizi o preclusioni, sia a destra che a sinistra: le cercheremo sulla base dei punti programmatici senza escludere la possibilità di correre da soli”. È un campo largo, anzi larghissimo, quello a cui guarda Italia Viva in vista delle prossime elezioni amministrative - che interesseranno 20 Comuni nella provincia di Forlì-Cesena nel 2024 - e che, nella mattina di sabato, ha presentato i suoi neo eletti territoriali.

Si tratta del cesenate Tommaso Pirini, 37 anni, presidente per la provincia di Forlì-Cesena, di Leonardo Gallozzi, 21 anni forlivese rieletto nel ruolo di presidente territoriale per Forlì e per il comprensorio, di Andrea Guiduzzi, 23 anni originario di Savignano sul Rubicone presidente territoriale per il Comune di Cesena e comprensorio e di Alberto Ricci, presidente per il Comune di Cesenatico.

“Abbiamo davanti un periodo molto complicato, è complicato il futuro di Forlì così come quello dei Comuni che si preparano al voto - dice Leonardo Gallozzi - ma siamo giovani e siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre forze per essere presenti sul territorio per dare risposte concrete, ascolteremo le istanze dei cittadini e daremo soluzioni”. Libertà e coraggio sono i cardini degli under-30 alla guida del partito che scalda i motori e che nelle prossime settimane presenterà il programma elettorale, in linea con una proposta riformista ed europeista. “Siamo terzi sia a una sinistra che si configura sempre più a sinistra - ribadiscono in tema di alleanze - sia a un centro destra che di centro non ha nulla. In ogni Comune in cui si andrà al voto cercheremo di individuare la strategia migliore, compatibilmente con le nostre posizioni, non sulla base di ideologie ma di progetti”.

Tre le priorità in cima all’agenda del partito che, tra Forlì e Cesena, conta 188 iscritti - la seconda provincia per numeri dopo Bologna - ci sono il post alluvione, università, cultura e sanità, temi che Italia Viva intende trattare non appena a livello comunale bensì romagnolo, sostenendo con forza la Provincia Unica di Romagna. “Questa è la nostra priorità - dice Gallozzi -, quella di un territorio che non può pensarsi diviso, a partire dalle infrastrutture fino alla sanità, ma di respiro provinciale e sempre più competitivo grazie a un forte coordinamento dei Comuni”. A partire dalla gestione della fase post alluvione, fino agli investimenti su giovani, tecnologia e ricerca.

“Dopo l’alluvione che ha martoriato la nostra terra i cittadini non hanno avuto aiuti concreti - prosegue Gallozzi - e dopo la passerella a Bagnacavallo la presidente Meloni non si è più vista”. Centrali i temi riguardanti università e cultura nel programma elettorale. “I Campus di Forlì e di Cesena sono poli di innovazione di livello regionale - sottolinea Gallozzi - e gli studenti sono una risorsa fondamentale che va valorizzata”. Sul fronte cesenate, Alberto Ricci, presidente di Italia Viva per il Comune di Cesenatico, ha ribadito la necessità di dare nuova vita e rendere attrattivo “l’ex Nuit, facendone un albergo che dia lustro alla zona - ribadisce - così come alle colonie di Ponente che da decenni sono oggetto di incuria, grazie ad accordi con i privati e in un confronto positivo con l’amministrazione comunale”.

A tirare le fila il presidente provinciale. “In ottica locale - dichiara Pirini - Italia Viva vuole t e vuole dare un contributo importane e per questo ci stiamo confrontando con quelle forze politiche che possono condividere con noi temi e programmi. Siamo una forza alternativa che deciderà autonomamente per ogni territorio il percorso migliore da intraprendere”.

Nel corso della presentazione non è mancato il riferimento al ruolo e alla figura di Marco Di Maio, già parlamentare di Italia Viva. “E’ una risorsa preziosa per il partito anche a livello nazionale - ribadisce Gallozzi - e sta dando un contributo fondamentale alla stesura del programma grazie alla sua conoscenza del territorio. Gli incontri che ha fatto, con entrambi gli schieramenti, rientrano nella dialettica e sono in continuità con il dialogo intrapreso con la città e con il territorio che da sempre ci contraddistingue”. Tutti temi di cui si parlerà nel corso della tradizionale 'Cena di auguri’ organizzata per lunedì 11 dicembre alla "Cantina Osteria di via Firenze alla presenza del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e del sindaco di Cesena Enzo Lattuca.