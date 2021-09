Elezioni amministrative, "No a rigurgiti neofascisti": ecco i candidati che hanno firmato l'appello dell'Anpi

Le sezioni locali dell'Anpi in vista delle imminenti elezioni amministrative di domenica e lunedì nei comuni di Bertinoro, Cesenatico, Gatteo e Sogliano al Rubicone hanno rivolto un appello ai candidati sindaci, "per riaffermare i valori della Resistenza, in un momento storico che vede rigurgiti neofascisti, tentativi di dedicare vie e mausolei a criminali di guerra, nomine di ambasciatori e tecnici discutibili, presenze inquietanti in talune liste elettorali".

L'appello, da firmare aperto anche ai consiglieri entro il 25 settembre aveva questi punti cardine: a farmi carico del mantenimento della memoria storica, a portare il problema dei nuovi fascismi all'attenzione della popolazione, a non concedere spazi pubblici a movimenti e associazioni che non si riconoscano nei valori della nostra Costituzione, a garantire il rispetto della legalità democratica, a verificare la toponomastica, a prendere posizione per l'immediata espulsione dalle liste che mi rappresentano, con richiesta di dimissioni da consigliere, e con una sostituzione di un assessore/a contro qualsiasi esternazione apologetica sul fascismo, razzismo, omofobia, sia dal vivo che sui social".

L'Anpi dà conto del risultato: "L'hanno firmato, a Bertinoro sia Gessica Allegni, della lista Insieme per Bertinoro che Barbara Asioli, per Bart'nora, entrambe insieme a tutti i candidati consiglieri. A Cesenatico ha aderito Roberto Buda, della lista civica omonima e Matteo Gozzoli, di Cesenatico civica, con tutti i candidati delle liste che lo sostengono. A Gatteo, ha firmato il candidato Pivato, per la lista Gatteo Cambia, insieme e dieci consiglieri. Dal candidato Roberto Pari, della lista La Gatteo che vorrei, abbiamo ricevuto una risposta, con una serie di modifiche del testo che riteniamo irricevibili se non per i punti non modificati. A Sogliano ha risposto la candidata Tania Bocchini, lista La Sogliano di tutti, con l'adesione di tutti i consiglieri, dalla sua avversaria, Gattamorta, lista Insieme per Sogliano al Rubicone non è pervenuta risposta".