Elezioni a Bertinoro, si accende la campagna elettorale. Allegni: "Pronta al confronto pubblico con Asioli"

Gessica Allegni, candidata sindaca per la lista “Insieme per Bertinoro” lancia il guanto di sfida, a Barbara Asioli dopo la conferenza stampa di presentazione della sua avversaria, parlando martedì sera in pubblico per la prima volta. "Spiace che più che sulle idee si sia concentrata sugli attacchi personali - ha esordito -. In campagna elettorale è logico attenderselo, ma ritengo inutili le schermaglie a distanza. Credo che i cittadini meritino di conoscere meglio sia le candidate sia le loro proposte e soluzioni”.

"I tempi di questa campagna elettorale così ridotta e partita nel mese di agosto, rendono necessario ogni strumento che chiarisca ai cittadini quali sono le proposte vere in campo, quali i programmi e quali le caratteristiche di chi si presenta per svolgere il ruolo di sindaco - ha proseguito -. Noi abbiamo scelto uno stile diverso e lo manterremo, anche nel parlare del nostro Comune che ieri è stato descritto come insicuro e pericoloso forse per fare leva sulla paura e ammiccare a certe formazioni politiche a sostegno della dell'altra lista".

"Bertinoro è un comune in cui si vive bene, che tante famiglie stanno scegliendo per costruire qui il proprio futuro - ha aggiunto -. Bertinoro si ama e si sceglie, non si denigra. Per altro quello della sicurezza è un tema su cui ci stiamo impegnando dall'inizio del mandato e abbiamo realizzato il controllo di vicinato che coinvolge centinaia di persone su tutto il territorio comunale e rappresenta una bella esperienza di impegno civico".

Quindi la chiosa finale: "Confrontiamoci sulle nostre proposte. Io sono disponibile fin da ora ad un confronto pubblico con la mia avversaria, moderato da un giornalista della stampa locale. I cittadini di Bertinoro meritano questo rispetto e questa trasparenza. Sono certa che Barbara non si sottrarrà a questa richiesta".