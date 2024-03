Elezioni, anche il giovane Cesare Tassinari nella civica a sostegno di Zattini: "Contributi su cultura e sport"

Sono tanti i giovani della lista "La Civica - Forlì Cambia" a sostegno del candidato sindaco Gian Luca Zattini. Tra questi c'è Cesare Tassinari, studente di Scienze Politiche Internazionali e Sociali, appassionato di politica ed attualità internazionale oltre che sportivo ed arbitro di pallacanestro. "Mi piace mettermi in gioco e sono molto contento di essere stato coinvolto in questa avventura, credo che sia giusto coinvolgere noi giovani - esordisce Tassinari -. Ringrazio Paola Casara per avermi dato questa possibilità e ce la metterò tutta per dare una mano alla rielezione di Zattini a sindaco della nostra città".

"Mi piacerebbe essere coinvolto in tutto ciò che è cultura e sport che sono le mie due passioni principali, ma sono a disposizione della lista in quanto ognuno di noi deve portare il proprio apporto per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi - prosegue il giovane candidato -. Saranno due mesi intensi che mi vedranno diviso tra gli esami universitari, questi non possono essere lasciati certamente indietro, e l’attività politica che ogni giorno mi appassiona sempre di più".