Rosaria Tassinari alla manifestazione di Napoli di Forza Italia: "E' stata una campagna elettorale stimolante"

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice Regionale di Forza Italia ha guidato la delegazione dell’Emilia-Romagna alla grande manifestazione nazionale del partito che si è svolta giovedì pomeriggio a Napoli. “Non è semplice spostarsi fino a Napoli in questa fase della campagna elettorale ma ci tenevamo in maniera particolare perché è giusto dare una dimostrazione di forza e di presenza da parte del partito - le parole della parlamentare -. Forza Italia rappresenta una forza moderata ed affidabile, data in crescita da tutti i sondaggi e soprattutto destinata a recitare un ruolo da protagonista nella prossima legislatura europea".

"Le istanze che abbiamo portato avanti in questa campagna elettorale sono quelle che ci contraddistinguono da sempre - continua -: la difesa della vita e dei valori cristiani e cattolici, la semplificazione delle procedure per le aziende e l’utilizzo del buon senso. In particolare alla vigilia di una legislatura in cui verranno prese molte, importanti decisioni sul tema della transizione verde, sarà importante poter contare su una forza autorevole ed incisiva nella prossima maggioranza europea. Ecco perché la presenza alla manifestazione era importante: il segnale di ritrovato entusiasmo e di grande fiducia di Forza Italia deve passare in maniera chiara".

Tassinari traccia un bilancio della campagna elettorale: "E’ stato davvero bello, impegnativo e stimolante affrontare il percorso della campagna elettorale per le elezioni europee. E’ stata l’occasione per incontrare tante persone, aziende ed associazioni per capire da loro cosa si aspettano dall’Europa e, più in generale, dalla politica. Quello che ho riscontrato con piacere è che c’è una forte richiesta di concretezza da parte delle persone. La politica che a lungo ha estremizzato e polarizzato ogni argomento ormai non è più in sintonia con la vita dei cittadini che, dopo le crisi che si sono succedute in questi anni, chiedono sempre di più risposte concrete e credibili e vogliono interlocutori affidabili e soprattutto in grado di risolvere i problemi per davvero".

"Ho incontrato tantissime persone e realtà: chi mi ha chiesto di interessarmi ad un argomento lo ha fatto con grande precisione e concretezza - continua -. Prendo un esempio per tutti: gli orari di apertura dei centri commerciali. La nostra idea è limitare l’orario di apertura dalle 10 alle 20 per i negozi non alimentari dentro ai centri commerciali, in modo da dare a commesse e dipendenti la possibilità di avere anche una vita sociale fuori dal lavoro. Questa proposta è arrivata direttamente dalle persone che lavorano in questi negozi e che hanno portato a supporto della loro tesi dati e numeri concreti e confidano nella politica perché la soluzione venga risolta. E’ questa la certezza maggiore che mi porto via da questa campagna elettorale: la consapevolezza che siamo entrati in una fase nuova della politica e la convinzione che in questo contesto Forza Italia sarà protagonista”.