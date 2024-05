Elezioni, Antonio Morgagni (Rinnoviamo) sul tema della mobilità: "Furti di bici vicino alle scuole, ecco cosa occorre fare"

La lista civica "Rinnoviamo Forlì" a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Graziano Rinaldini promuove le cosiddette “bike lanes”, cioè le corsie ciclabili, senza cordolo, semi-valicabili, ma contesta all'amministrazione Zattini "l’aver gestito male il canale dell’informazione verso i cittadini". Argomenta il candidato Antonio Morgagni: "Queste corsie ciclabili, che noi vediamo colorate sui viali Bertini, Campo di Marte, previste dal nuovo Codice della Strada del 2020, esistono in realtà all’estero da circa 30 anni. Presentano il vantaggio del restringimento delle corsie veicolare con conseguente moderazione della velocità. Inoltre, l’attuale ripartizione orizzontale di percorsi riservati semi-promiscui su sede stradale, sebbene causi una percezione di insicurezza, in realtà, se queste corsie ciclabili non ci fossero la presenza dei ciclisti sarebbe a maggior rischio. Le critiche nei confronti di queste corsie ciclabili non hanno un fondamento reale, occorre andare in direzione di una ripartizione degli spazi viari così come sta avvenendo, sia con cordolo, sia con linea orizzontale".

Per Morgagni la giunta Zattini non ha sbagliato nell’attuazione della normativa europea, "ma nell’aver gestito male il canale dell’informazione verso i cittadini", contestando "la mancanza di realizzazione di un progetto informativo che lui stesso aveva proposto all’Amministrazione Comunale, da circa un anno, un progetto di educazione stradale che avrebbe coinvolto le scuole e consentito la creazione della figura di “Mobility Manager scolastico” al fine di promuovere aggiornamenti in tema di educazione e sicurezza stradale, intorno alle strutture scolastiche. Vicino alle scuole si registra un certo numero di furti di biciclette, per questo, il progetto prevedeva anche un protocollo d’intesa tra Amministrazioni Comunale, Provinciale e Ufficio Scolastico per dotare le scuole di “rastrelliere bici con tettoia” all’interno dei cortili scolastici con lo scopo di prevenire i furti, incentivare l’uso della bici e di ridurre la congestione del traffico".

Per quanto riguarda Viale della Libertà, la Lista Civica “RinnoviAmo Forlì” critica la scelta "di aver adattato i marciapiedi a percorsi ciclo-pedonali, vista la presenza massiccia di fermate bus. Invece, sarebbe stato più idoneo destinare le fasce laterali esterne dei viali in “zona 30” con priorità pedonale, così come previsto dal nuovo codice della strada. Altro punto critico per i ciclisti di Forlì, da sempre, sono le intersezioni laterali sulle ciclabili lungo viale dell’Appennino e viale Roma". "Sebbene le ciclabili siano eseguite a norma", Morgagni evidenzia come "sia opportuno implementare la messa in sicurezza degli attraversamenti a causa dell’elevato rischio di incidenti a danno dei ciclisti, mettendo in evidenza cromata, lì dove le intersezioni presentano una visuale ridotta".