Elezioni, aperitivo elettorale con Vasco Errani al circolo Cava-Villanova

Il senatore Vasco Errani e il segretario regionale di Articolo Uno Lanfranco De Franco saranno a Forlì questa domenica alle 19 per un aperitivo elettorale a sostegno della lista dei Democratici e Progressisti organizzato da Articolo Uno Forlì. "Durante l’incontro verranno discussi alcuni punti del programma per ridurre le disuguaglianze e superare il processo di precarizzazione del lavoro attraverso la promozione di diritti sociali e civili e la programmazione di misure per uno sviluppo sostenibile", viene specificato. L’evento si terrà al Circolo Arci Cava-Villanova in viale Bologna 250 e verrà aperto dai saluti dei segretari Daniele Valbonesi dell’Unione Pd forlivese e Monica Fucchi di Articolo Uno Forlì.