Elezioni, appello al voto del Movimento Indipendenza per la lista "Contiamoci"

Dal coordinatore provinciale del Movimento Indipendenza, Massimo Viroli, arriva un appello al voto a favore della lista "Contiamoci" che ha in Maria Ilena Acqua la candidata sindaco. "Il Movimento nasce come movimento anti sistema - afferma Viroli -. Un idea anti sistema che qui a Forlì alle amministrative del 8 e 9 giugno 2024 è rappresentata dalla lista civica Contiamoci, con la candidata sindaco Maria Ileana Acqua. Cosa vuol dire anti sistema? Il sistema è composto dai partiti Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Pd, Azione, Italia Viva, e perfino il M5S che nasce come anti sistema, ma dal sistema si è fatto comprare. Tutto questo succede anche nella nostra Forlì. E che sistema si propone in alternativa ? Il Italia purtroppo, attualmente il sistema è costruito sulla burocrazia, burocrazia europea, burocrazia nazionale, burocrazia regionale, e burocrazia cittadina".

Prosegue Viroli: "Forlì e i forlivesi hanno subito sulla propria pelle gli effetti di questo potere senza anima che i politici locali non sono in grado di contrastare con l'alluvione. I fiumi erano e sono ancora intasati da sterpaglie e detriti che non vengono rimossi per una lungaggine di norme e decreti di cui i politici di cui diamo il voto non sono in grado di scavalcare. Democrazia significa potere del popolo, burocrazia significa potere del funzionario. Funzionario non eletto che pero ha più potere dei rappresentanti del popolo. Può esistere la democrazia insieme alla burocrazia ? Ha senso votare dei rappresentanti del popolo sulla base delle loro promesse, che mai e poi mai potrebbero mantenerle ? E' questo il sistema iniquo che Indipendenza vuole superare, e qui a Forlì gli unici che hanno la stessa visione sono coloro che nella lista di Contiamoci si battono contro le regole inique che imbavagliano la nostra vita".