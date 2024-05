Elezioni, appuntamento culturale: alla riscoperta de “La città nuova” con Rinnoviamo Forlì

Rinnoviamo Forlì, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Graziano Rinaldini, organizza una passeggiata gratuita alla scoperta della Forlì nelle architetture del ‘900 condotta dal presidente del progetto europeo Atrium Ulisse Tramonti e dal direttore di Forlipedia Marino Mambelli (candidato al consiglio comunale) e con la collaborazione di Francesco Marino (divulgatore e candidato al consiglio comunale). Il ritrovo sarà lunedì 6 maggio alle 17:30 sotto la statua di Icaro per intraprendere un viaggio nel passato attraverso i luoghi del Novecento.

"Il Novecento forlivese è il Novecento d’Italia - affermano Tramonti e Mambelli -. Raccontare i suoi edifici equivale a descrivere il percorso architettonico del Ventennio: nelle sue caratteristiche e nelle sue dissonanze. Il tema della cultura è molto importante per la lista civica RinnoviAmo Forlì, che vede in questo campo uno strumento potentissimo di cittadinanza attiva e di maggiore cura del proprio territorio. Scoprire i luoghi che ci circondano è un modo per vivere la Storia della nostra città e quella delle persone che ci hanno preceduto. Apprezzare e far conoscere le nostre radici significa coltivare la nostra identità e condividerne il meglio con le persone che ci stanno intorno".