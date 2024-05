Elezioni, Ascanio e Greggi (Rinnoviamo Forlì): "Serve coordinamento tra le società sportive e le istituzioni scolastiche"

"La lista civica ”RinnoviAmo Forlì”, consapevole del valore educativo dello sport e della tradizione sportiva della nostra città, ritiene che una buona amministrazione comunale, oltre ad avere cura dei propri impianti sportivi, debba incentivare le attività motorie, fin dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria (giochi della gioventù)". Così Luigi Ascanio ed Antonella Greggi, candidati per la lista civica a sostegno del candidato della coalizione di centrosinistra Graziano Rinaldini".

"Il termine sport è stato, storicamente, associato a correttezza, generosità, altruismo, amicizia, imparzialità, benessere, partecipazione, tutti concetti e valori educativi che contribuiscono al processo formativo delle giovani generazioni - affermano -. Praticare uno sport fin da bambini significa infatti acquisire uno stile di vita sano, imparare ad avere rispetto per sé e per gli altri, ad osservare le regole ed a stabilire positive relazioni interpersonali. Aiuta inoltre a sviluppare il senso civico e lo spirito di partecipazione, ad essere solidali ed accoglienti, secondo il principio di Humanitas, che ha sempre caratterizzato la nostra cultura e che va più che mai perseguito nel tempo in cui viviamo".

"Per raggiungere questi obiettivi è necessario un efficace coordinamento tra le società sportive e le istituzioni scolastiche, basato su principi e metodologie condivise, progetti integrati e facilitazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi. Solo così potremo costruire una comunità più sana ed inclusiva, prevenendo situazioni di disagio e emarginazione tra le giovani generazioni", concludono.