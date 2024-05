Elezioni, Basir (Alleanza Verdi e Sinistra): "Tacciano le armi e l'Italia rilanci l'iniziativa diplomatica europea"

"Tacciano le armi e l'Italia rilanci l'iniziativa diplomatica europea". Così Milad Basir, candidato di 'Alleanza Verdi e Sinistra' a sostegno del candidato della coalizione di centrosinistra Graziano Rinaldini dopo aver assistito alla mostra fotografica 'Questa è la guerra', allestita nella sede della lista civica 'RinnoviAmo Forlì' in Corso Diaz 94. L'esposizione artistica sul conflitto in Ucraina con tema "Il prezzo della Libertà" ha agevolato la riflessione dei partecipanti sulla drammaticità della guerra e sulle gravi ripercussioni per la popolazione civile.

"La guerra è solo distruzione, fame e morte - ha spiegato Milad - e per noi non rappresenterà mai uno strumento valido di risoluzione dei conflitti. Bisogna che le parti coinvolte aprano ad un dialogo serio per negoziare un percorso di pacificazione che garantisca i diritti inalienabili di tutti i popoli all'autodeterminazione, all'autonomia e all'indipendenza dei loro stati".

Le immagini delle case distrutte, e le fiamme che illuminano le notti di guerra nei villaggi, portano alla mente la tragedia che sta vivendo anche la popolazione palestinese. "Sono qui per esprimere solidarietà alla popolazione ucraina e ai civili colpiti dalla guerra - ha specificato Milad -. In genere le guerre non producono né benessere né armonia ma solo distruzione. Come in Palestina, la guerra israeliana sta producendo migliaia di morti civili e bambini innocenti. Per questo chiediamo un cessate il fuoco immediato e una soluzione sulla base del diritto internazionale che consenta di pacificare l'Ucraina e, in Medio Oriente, veda riconosciuta l'indipendenza della Palestina". Sabato scorso sono proseguiti gli incontri elettorali di Milad Basir che è stato ospitato dalla dirigenza del Prc nella sede di via Locchi per un confronto sul programma di Avs.