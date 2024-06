Elezioni, Basir (Avs) sui cambiamenti climatici: "Massima priorità agli obiettivi prefissati dagli accordi di Parigi"

"La nostra coalizione intende dare la massima priorità agli obiettivi prefissati dagli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici, così come già sottoscritti da tutti i paesi dell'Unione Europea". Ad annunciarlo è il candidato indipendente di "Alleanza Verdi e Sinistra", Milad Basir, che sostiene la coalizione per il candidato sindaco, Graziano Rinaldini.

Con questo spirito, Basir, sindacalista e giornalista di origine palestinese, nonché volto nuovo di questa tornata elettorale, ha accettato nei giorni scorsi il nuovo incarico come consigliere della neo costituita "Comunità Energetica Rinnovabile Val Montone-Val Tramazzo", d’intesa tra i Comuni di Tredozio e Dovadola, Acer, Ausl Romagna ed Fmi. Il progetto sarà realizzato con il supporto della Regione Emilia Romagna per lo sviluppo delle Comunità energetiche.

"Il 24 giugno 2021, il Parlamento europeo ha approvato la legge europea sul clima – ha chiarito Basir - che rende giuridicamente vincolante l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. Ci impegneremo a raggiungere gli obiettivi previsti per salvaguardare l'ambiente, ma anche per avere bollette energetiche più economiche, case restaurate, miglioramento dei trasporti pubblici, aumento di stazioni di ricarica per le automobili elettriche, diminuzione dei rifiuti, cibo più sano e un miglioramento della salute per le generazioni presenti e future".