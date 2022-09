Elezioni, Beatrice Brignone e Giuseppe Civati presentano il programma di Possibile

Venerdì Beatrice Brignone e Giuseppe Civati entrambi candidati al Senato, nei collegi Emiliano Romagnoli, saranno a Cesena e Forlì per far conoscere il programma di Possibile che è dentro alla Lista Alleanza Verdi Sinistra. Nella città di Cesena l'evento sarà in piazza della libertà 4 nel locale Welldone alle 18.30 mentre a Forlì sarà alle 21 in Corso Garibaldi 280 nel circolo Asioli. Gli eventi sono aperti a tutta la cittadinanza interessata.