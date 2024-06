Elezioni, Bentivogli (Lega): "Massimo impegno per lo sport, patrimonio della città"

"Il territorio forlivese possiede uno tra i più importanti patrimoni sportivi del nostro Paese. Tutto questo non sarebbe possibile senza le tantissime associazioni e società sportive, che ringrazio per la loro presenza e il loro impegno nella valorizzazione dello sport. Inserite in un contesto di 32 impianti comunali, danno a tutto il settore una spinta socio-economica molto importante. Un reale investimento per la società sotto diversi punti di vista. Consolidare quelli che sono i valori propri di questo mondo, significa vivere in una società sana, longeva, efficiente e con un welfare di basso impatto sociale. Questo è il motivo per cui da sempre mi dedico alle politiche dello sport, promuovendo le sane abitudini applicate alla pratica sportiva". Così il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega, Albert Bentivogli.

"Il mio impegno politico abbraccia i valori che questo mondo ci insegna. Impegno, attenzione, professionalità, rispetto, inclusione e soprattutto essere buoni esempi - argomenta l'esponente della Lega -. Da anni mi batto, e continuerò a farlo se mi verrà data la possibilità, affinché tutta la rete di associazioni sportive venga coinvolta e valorizzata incrementando sempre di più la presenza di praticanti, di tutte le età, che sono il vero motore della nostra società. Senza tralasciare la grande macchina degli eventi sportivi che oggi non solo danno lustro alla nostra Forlì, ma portano in città migliaia di persone con una ricaduta economica notevole. Per questo lavorerò per il bene e il benessere della mia città. Il mio impegno per lo sport forlivese sarà massimo anche nei prossimi cinque anni. La politica deve essere al servizio dello sport non il contrario".