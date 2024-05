Elezioni, Bentivogli (Lega): "Potenziare il servizio bus, specie al pomeriggio per agevolare gli spostamenti dei ragazzi"

"Sono sempre di più i genitori impegnati nel lavoro e questo rende difficile l’organizzazione per accompagnare i figli a fare sport o qualsiasi altra attività che non rientri nelle ore in cui i ragazzi sono a scuola. Per questo vorrei che venissero potenziate sia le corse che i percorsi del nostro trasporto pubblico locale, in particolare nel pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 15 alle 20, un lasso di tempo nel quale i giovani, dai 14 ai 17 anni, sono maggiormente impegnati nelle diverse discipline sportive". Così il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega, Albert Bentivogli.

Soprattutto se guardiamo al periodo invernale, di fronte a un traffico sempre più intenso e pericoloso che rende difficile la circolazione con mezzi proprio che possono essere motocicli o biciclette - prosegue l'esponente della Lega -. ntensificare le tratte è quindi una forma di prevenzione che darebbe ai genitori un sollievo importante dal punto di vista mentale rendendoli sicuramente più tranquilli. Dall’altra parte, i nostri giovani ragazzi avrebbero la possibilità di spostarsi con mezzi pubblici evitando il rischio di pericoli stradali".

Conclude Bentivogli. "Nei prossimi anni, la Regione stanzierà 250 milioni di euro per rinnovare, sviluppare e implementare il trasporto pubblico locale nelle varie città dell’Emilia-Romagna. Auspichiamo che buona parte di questi investimenti vengano destinati alla Romagna e, in particolare, alla nostra città. Si tratta di stanziamenti che potranno quindi contribuire, per quanto riguarda Forlì, a creare una rete ancora più strutturata e capillare di mezzi che è necessaria per tutti i cittadini e soprattutto per i nostri giovani".