Elezioni, Bentivogli (Lega) replica al candidato sindaco Rinaldini: "Il Comune ha gettato le basi per il futuro"

"Quando il candidato sindaco di centrosinistra, Graziano Rinaldini, parla di ‘carenze organizzative e strutturali della macchina comunale’ attaccando sotto vari aspetti la giunta Zattini, forse non ricorda gli importanti obiettivi raggiunti da questa amministrazione. Le aliquote comunali, ad esempio, in questo momento sono al minimo al contrario di cinque anni fa dove invece erano al massimo. A questo si aggiunge un abbassamento del debito pubblico di circa 20 milioni di euro". Così il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega, Albert Bentivogli.

"Il nostro è il Comune più virtuoso in regione rispetto ai tempi di saldo delle fatture per i lavori pubblici, con una media di 15 giorni rispetto ai 30 previsti dalla legge - prosegue -. Questa amministrazione ha sempre dimostrato massima trasparenza e un’efficienza sinergica con tutti gli uffici e i dirigenti di servizio. Un dato che è dimostrato dai numeri, con i tanti bandi del Pnrr vinti e aggiudicati. Solo degli uffici validi e coordinati in maniera giusta dall’amministrazione potevano raggiungere dei risultati simili. Quelli citati sono solo alcuni dei tantissimi risultati che abbiamo raggiunto in questi cinque anni, segno che il lavoro svolto è stato fatto nella giusta direzione".

"Abbiamo gettato le basi per il futuro con progetti e interventi che continueremo, se i cittadini ci daranno la possibilità, a portare a termine - prosegue l'esponente della Lega -. Alla lista dei successi di questa amministrazione già citati in precedenza, si aggiungono anche investimenti per 300 milioni di euro con la riqualificazione di tanti luoghi che la sinistra aveva abbandonato. Una sinistra che, tra l’altro, non ha mai guardato alla manutenzione della sede dell’Anagrafe tanto che, all’inizio del nostro mandato, si verificò un crollo del controsoffitto".

"Quando Rinaldini parla di alluvione, si dimentica di citare il fatto che a poche settimane da quel tragico evento, sono stati liberati tutti i fondi per le somme urgenze al fine di ripristinare fin da subito le criticità più importanti e urgenti del territorio - conclude -. Se per il candidato sindaco del Pd gli unici problemi della città si concentrano sul palco smontato e il basamento della scultura rifatto, significa che anche il suo stesso partito non solo riconosce quanto di buono è stato fatto da questa amministrazione in cinque anni, ma anche come la città abbia bisogno che il nostro lavoro continui".