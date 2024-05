Elezioni, Bentivogli (Lega) si ricandida: "Ci sono nuovi progetti da realizzare. Con Zattini Forlì al centro della Romagna"

"Al termine di cinque anni caratterizzati da ascolto, lavoro e impegno a servizio della nostra splendida città, ho deciso di ricandidarmi. Il mio obiettivo è sempre stato e rimane quello di sostenere e appoggiare la giunta Zattini con serietà, mettendo in campo la mia disponibilità, le mie competenze e capacità. Un impegno costante e quotidiano che in questi cinque anni non è mai mancato. Sono intervenuto circa 150 volte a sostegno delle tantissime delibere approvate in consiglio comunale". Così il segretario forlivese e vice capogruppo della Lega, Albert Bentivogli, che traccia un bilancio dell'operato svolto dall'amministrazione comunale: "Con i fatti e non con le parole ha portato a un decisivo cambio di passo rispetto al passato".

"Come consigliere comunale, ho sempre partecipato alle commissioni e ai consigli, con una presenza pari al 96%, mettendo in campo ogni giorno la mia più totale dedizione - prosegue -. Abbiamo approvato delibere fondamentali per la crescita della città: tre le più importanti ci sono la facoltà di Medicina, la riqualificazione dei palazzi e dei luoghi storici più significativi, l’acquisizione trentennale dell’Hotel della Città (studentato) e quella dell’ex Eridania. Non solo, vanno ricordati anche i tanti eventi sportivi che in questi anni hanno portato migliaia di appassionati nella nostra Forlì. Questi sono solo alcuni dei progetti portati a termine nel corso del mandato, nonostante le difficoltà oggettive causate dalla pandemia Covid, a cui si sono uniti rincari energetici e, a maggio scorso, l’alluvione".

"Il mio obiettivo era quello di contribuire – e speriamo di farlo anche in futuro dimostrando ancora una volta quel senso del dovere che mi ha permesso di imparare e dare il massimo finora – al buon esito di questi cinque anni di amministrazione - conclude -. Mi ricandido con la certezza di poter ideare e realizzare nuovi progetti. Il lavoro di questa amministrazione ha segnato un decisivo passo in avanti e ora siamo pronti per continuare a far correre questa città. Perché il mio compito è stato e sarà sempre quello di portare la nostra splendida Forlì al centro della Romagna".