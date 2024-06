Elezioni, Bonaccini alla festa finale del Pd: "Io scappo? Molti ministri hanno fatto passerella poi non li ho piu visti"

"Se vorrete darmi fiducia e scrivere il mio cognome sulla scheda del Pd, cercherò di portare in Europa i valori, le eccellenze e storia dell'Emilia Romagna. Con una certezza. Che se l'Europa assomiglierà di più all'Emiia Romagna sarà un'Europa migliore". Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e capolista alle elezioni nella Circoscrizione Nord-Est, ha chiuso così in Piazza Morgagni, davanti ad una platea di circa 400 persone, la festa di fine campagna elettorale del Partito Democratico, alla presenza del candidato sindaco Graziano Rinaldini, del segretario del Pd regionale, Luigi Tosiani, della segretaria territoriale Gessica Allegni e di quello comunale Michele Valli. Subito dopo il comizio il governatore è intervenuto su Rete 4 alla tramissione televisiva condotta da Bianca Berlinguer "E' sempre Carta Bianca", perchè, ha ironizzato, "si prendono più voti a casa degli altri".

Bonaccini e l'alluvione

Il tema dell'alluvione è stato al centro dell'intervento del governatore uscente dell'Emilia Romagna: "La destra sta dicendo che io scappo. Possono dire che in oltre nove anni e mezzo di governo non sono stato un bravo presidente, ma che sia scappato fanno molta fatica", perchè "ho sempre preferito metterci la faccia e andare in piazza anche quando si rischiavano i fischi". E non sono mancate le critiche al governo Meloni: "Il ministro alla Protezione Civile, Nello Musumeci, si è visto solo dopo la prima alluvione (quella del 3 maggio, ndr) in un incontro in Romagna, poi non l'ho mai visto venire in Romagna. Molti ministri hanno fatto passerella e non li ho piu visti. Ma se volevano che stessi più vicino, perchè non mi hanno nominato commissario straordinario? Il motivo è molto chiaro, hanno un'idea proprietaria delle istituzioni", attaccando la deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri.

Bonaccini ha ricordato la ricostruzione dopo il terremoto dell'Emilia del maggio del 2012: "Chi ha ricostruito case e imprese non ha sborsato un euro attraverso il credito d'imposta. Sarebbe stato utile anche per l'alluvione, l'hanno inserito nella legge di bilancio a fine anno, ma non ci sono ancora i decreti attuativi. Il 17 gennaio eravamo a Forlì con la premier Giorgia Meloni e la presidente della commissione europee Ursula Von Der Leyen per la somma stanziata dall'Europa di 1,2 miliardi di euro, in aggiunta ai 2,5 miliardi stanziati per il Pnrr, per la messa in sicurezza di frane, fiumi e strade, ma non c'è ancora il decreto. Temo che quella somma da aggiuntiva diventerà sostitutiva e sarebbero guai".

Ma il governatore uscente ha anche rimarcato anche le difficoltà nell'elaborazione dei progetti per il numero esiguo di tecnici e personale amministrativo. Toccato anche il tema dei beni mobili da rimborsare ai cittadini: "Ci vuole 15 secondi a scriverlo, ma in un anno non è stato ancora realizzato il decreto. Sembra una cosa seria? Sull'alluvione ci stanno prendendo in giro e pretendiamo rispetto. E nessuno che dica che non ci sia collaborazione istituzionale. Perchè questo governo e anche il mio governo". Sul futuro, "non sono insostituibile o indispensabile. Chi verrà dopo di me sarà meglio di me. Ma bisognerà decidere insieme e non litigare". Riferendosi alla sconfitta alle elezioni comunali di cinque anni, quella di "Forlì è una ferita, ma l'importante è non perdersi. Non ci siamo persi e ci stiamo ritrovando".

"Vittoria non impossibile"

"E' il momento di esser carichi a palla per andare vincere queste elezioni e di spingere fino all'ultimo campanello da suonare, per portare a casa una vittoria che grazie a Rinaldini e alla campagna elettorale non è impossibile, ma dobbiamo lavorare fino all'ultimo metro - l'appello di Allegni, ribadendo le parole di Valli -. Il partito si è rimesso in moto e ha ritrovato la sua unità, con i volontari che sono stati fondamentali (è stato ricordando Eraldo Taioli, scomparso recentemente ndr). Forlì deve ritrovare l'orgoglio di ciò che è stata e di ciò che può essere ancora". "Il Pd si è speso con dedizione in questa campagna elettorale e questa Piazza ci dice che domenica si può vincere - le parole di Tosiani -. Sarà l'appuntamento con la storia, perchè sono le elezioni più importante di sempre, per un Europa più politica, sociale, delle persone. Abbiamo messo a disposizione dieci anni di governo di Bonaccini, che si è reso disponibile come il primo dei militanti. Rinaldini si è invece speso per un progetto collettivo. La partita si gioca fino all'ultimo voto, perchè Forlì merita meglio e non l'isolamento di questi ultimi anni. Ci aspettiamo una grande risposta dal voto di domenica. Vincere a Forlì sarà un mattoncino per vincere le elezioni regionali".

"Dai cittadini è emerso un bisogno di ascolto"

"Dal 9 febbraio ho fatto 12mila chilometri, incontrato 4mila persone e la coalizione ha fatto un lavoro straordinario - ha riassunto Rinaldini -. In questi incontri nelle periferie e con i cittadini è venuto fuori un bisogno di ascolto e partecipazione, bloccato negli ultimi cinque anni. Vogliamo rilanciare i quartieri, abbiamo sentito tanta sofferenza dai quelli alluvionati, perchè c'è un'amministrazione che non ha ascoltato e che negli ultimi giorni invece è divenuta disponibilissima". Sulla ricostruzione post alluvione "servirà una commissione per capire come stanno andando i lavori in modo da sapere come si stanno realizzando. E' ora che ci sia trasparenza. E poi, "vogliamo una sanità pubblica che dia garanzie a tutti; occorre continuare ad investire sulle tecnologie per salvare vite, ma c'è bisogno di strutturare la sanità ad esempio con Casa della Salute, per dare più servizi ai cittadini. C'è bisogno dei Cau per non fare più file ai pronto soccorso", ma anche "sbloccare assunzioni e il numero chiuso della facoltà di medicina, fondamentale per il nostro futuro".

Tra i programmi di Rinaldini "un'alfabetizzazione digitale degli anziani", ma anche "un piano per mitigare il clima, rendendo permeabile buona parte della città" e mettere a dimora "50mila piante per abbattere il calore della città". Stoccata all'avversario Gian Luca Zattini sul progetto di una nuova diga: "Bisogna che gli faccia qualche lezione su cosa significhi fare sviluppo, credo di avere qualche competenza". Affrontato anche il tema del lavoro: "Vogliamo dare lavoro ai laureati e diplomati, guardando il piano industriale delle aziende. Forlì vuole tecnologie e investimenti sostenibili che diano possibilità di lavoro che sia diverso da quello povero". Infine non è mancata una frecciata velenosa all'ex parlamentare dem e poi Italia Viva Marco Di Maio, che venerdì scorso ha partecipato alla conferenza stampa nella quale si annunciava l'appoggio dell'ex primario Claudio Vicini a Zattini: "Mi tolgo un sassolino dalla scarpa, riteniamo quello che fatto con Zattini un'altra cosa piuttosto che un atto di amicizia".