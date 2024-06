Elezioni, Bonaccini si congratula al telefono con Zattini. "Regionali? Giusto votare prima della fine dell'anno"

la telefonata tra Elly Schlein e Giorgia Meloni "indica che anche la contrapposizione più aspra deve tenere un profilo di rispetto". Stefano Bonaccini sottoscrive il gesto di reciproco riconoscimento tra le due leader e fa altrettanto chiamando Alan Fabbri e Gian Luca Zattini, confermati ieri primi cittadini rispettivamente a Ferrara e Forlì, battendo il centrosinistra. Martedì mattina, ha racconta a Restart su Raitre- ho chiamato il sindaco di Ferrara per fargli i complimenti, così come con quello di Forlì. Ho sempre fatto così. Fino a che non mi dimetterò ho il dovere di trattare tutti alla stessa maniera". Per Bonaccini "a volte le parole, che possano diventare pietre, portano anche ad elementi di violenza e ne abbiamo avuto prova nelle scorse settimane. Guai, stiamo attenti, in politica non ci sono nemici ma avversari".

Bonaccini ha anche confermato che per eleggere il suo successore in Regione ci si recherà alle urne entro la fine dell'anno. "Si può fare e credo sia molto giusto", ha detto a margine dell'Assemblea legislativa. "Credo che si possa andare al voto il prima possibile - afferma Bonaccini - istituzionalmente, al di là delle parti politiche, credo sia molto giusto e si può fare in maniera ordinata, per fare il meglio per l'Emilia-Romagna, che viene prima delle singole forze politiche. Non ho dubbi che sarà una transizione ordinata, credo che si possa andare al voto prima della fine dell'anno". Nel frattempo, aggiunge il presidente uscente, "abbiamo ancora un po' di cose da sbrigare e da completare. Dobbiamo portare a New York le eccellenze agroalimentari di questo territorio e abbiamo le tre tappe del Tour de France. Poi ci sarà tutto il passaggio formale dal punto di vista delle dimissioni e il conseguente insediamento del Parlamento Ue. Siamo agli sgoccioli". (fonte Dire)