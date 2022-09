Elezioni, Bulbi (Pd): "Il Pd è il partito più votato dai giovani, nel nostro programma tante proposte"

“I giovani sono il nostro futuro, puntiamo su di loro. Azzeramento contributi per assunzioni fino a 35 anni, basta stage gratuiti, bonus diciottenni, maggiori garanzie e contributi per mutui e affitti. È il Partito Democratico il partito più votato dai giovani. A confermarlo è un’indagine SWG pubblicata sulla Repubblica che rileva come il Partito Democratico sia il partito che i giovani sentono più vicino e più interessato al loro futuro. Nel nostro programma, infatti – spiega Massimo Bulbi, candidato Pd per Forlì-Cesena - ci sono sia le proposte per combattere la crisi climatica che per cambiare il mondo del lavoro: due temi che stanno a cuore ai giovani".

"Per quanto riguarda il mondo del lavoro vogliamo cancellare gli stage gratuiti, prevedendo l'azzeramento dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani fino a 35 anni ed eliminando le forme contrattuali atipiche e precarie. Ma non solo. Il nostro programma prevede anche un bonus diciottenni, cioè una dotazione di 10 mila euro erogata a compimento dei 18 anni sulla base dell'Isee familiare per coprire le spese per istruzione, casa o avvio all'attività lavorativa. Una sorta di investimento concreto sul loro futuro”. “Infatti - prosegue Bulbi - restituire ai giovani il diritto a sognare un futuro migliore è un dovere collettivo fondamentale. Questo diritto a sognare può esistere, tuttavia, solo se dietro ci sono altri diritti affermati e una situazione che non chiuda ogni strada ai giovani. Questo significa investire anche maggiormente sulle politiche abitative. Per questo proponiamo un potenziamento del Fondo di garanzia mutui per la prima casa, l’introduzione di un contributo affitti di 2.000 per studenti e lavoratori under 35 in base al reddito”.

“Penso sia indispensabile – conclude Bulbi – rafforzare la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita politica del Paese portando l'età del voto a 16 anni e prevedendo l’adozione di una nuova legge per il voto fuorisede (5 milioni di persone in questa tornata elettorale) nei principi di integrità, segretezza e libertà del voto”.