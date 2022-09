Elezioni, Buonguerrieri (Fdi): "Difendere i territori periferici. No a cittadini di serie B"

Alice Buonguerrieri, unica romagnola candidata alla Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia, ha incontrato il sindaco di Premilcuore, Ursula Valmori. Un confronto - a cui ha partecipato anche l'ex consigliere regionale e coordinatore forlivese di FdI, Luca Bartolini - tra persone che conoscono bene e hanno davvero a cuore i problemi della montagna.

"I territori periferici non possono essere dimenticati dalle istituzioni centrali - esordisce Buonguerrieri -. Si fa una gran narrazione sull'Italia dei piccoli borghi, bene, giustissimo: ma diamo a questi territori tutti i servizi affinché possano essere attrattivi verso i loro cittadini, i turisti e le imprese".

Lo spopolamento della montagna è per Fratelli d'Italia un fenomeno da contrastare. "Ma non sulla carta o con qualche convegno, come fa la sinistra - argomenta Buonguerrieri - Bisogna innanzi tutto garantire ai cittadini i servizi di base e poi lavorare a un grande piano di rilancio delle aree interne del Paese. La carenza di medici di base non è da sottovalutare e la difficoltà a reperirli e portarli nei comuni montani si sta facendo sentire sempre di più, soprattutto con i pensionamenti dei medici in servizio e una mancata sostituzione".

Cosa fare? "Si potrebbe ragionare di incentivi a medici e insegnanti che si spostano per lavorare nei comuni di montagna - prospetta Buonguerrieri - Così come di defiscalizzazione per le imprese che investono nei territori montani e creano lavoro qui: il tutto per rendere i comuni del nostro appennino luoghi dove poter vivere tutto l'anno e non solo per una breve villeggiatura - conclude la candidata alla Camera di Fratelli d'Italia - dove i giovani hanno opportunità professionali e possono costruire una loro famiglia".