Elezioni, candidati dem forlivesi non eleggibili. Articolo 1: " Valbonesi impegnato a costruire un centrosinistra unito"

Il segretario territoriale del Pd forlivese, Daniele Valbonesi, "ha saputo e sa operare senza personalismi, con lealtà e responsabilità alla costruzione di un centrosinistra unito e propositivo". Interviene così Monica Fucchi, coordinatrice di Articolo Uno Forlì in merito alla gestione delle candidature alla Camera e al Senato da parte del segretario territoriale dem. Valbonesi e Valentina Ancarani sono stati infatti "candidati" dai vertici nazionali del partito rispettivamente in quinta posizione nel proporzionale alla Camera e al Senato, di fatto non eleggibili.

"Come cofondatori della lista dei Democratici e Progressisti siamo stati informati e coinvolti dall’inizio in ogni passaggio della delicata fase delle candidature all’interno della federazione forlivese, in linea con l’ottimo ed ininterrotto dialogo attivato in questi anni proprio grazie all’impegno del segretario Valbonesi e del gruppo dirigente del pd forlivese nel superamento locale delle fratture che hanno storicamente diviso il centro-sinistra in Italia - spiega Fucchi -. Abbiamo sostenuto con forza le candidature di servizio di figure espressione del territorio forlivese nella condivisa consapevolezza che l’estensione dei collegi difficilmente avrebbe consentito la presenza di queste in una rosa che abbiamo sempre saputo essere composta da soli quattro nomi in un territorio che va da Rimini a Ferrara".

"Ci attende una sfida elettorale difficile che porta con sé almeno un elemento positivo - prosegue -. la diffusa volontà di ricostruire unità all’interno del centrosinistra nel progressivo superamento dell’illusione di autosufficienza dei soggetti politici che lo compongono. Sappiamo quanto questo percorso sia complesso, incerto e fragile, d’altronde la costruzione di sintesi tra prospettive a volte distanti all’interno di rapporti di forza considerevolmente difformi non è mai un processo semplice, ma di certo possiamo affermare che Valbonesi ha saputo e sa operare senza personalismi, con lealtà e responsabilità alla costruzione di un centrosinistra unito e propositivo".