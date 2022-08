Si chiudono le candidature, Forza Italia punta tutto su Rosaria Tassinari: capolista alla Camera

Forza Italia punta tutto sull'assessore comunale di Forlì al Welfare Rosaria Tassinari e sul senatore uscente riminese Antonio Barboni. Entrambi sono infatti capilista nel collegi plurinominali, dove ogni partito presenta una propria lista di 4 nomi. Barboni tuttavia è stato candidato capolista in Emilia e non in Romagna. Tassinari, a seconda dell'andamento del voto, è in una posizione con chance di vittoria.

Per quanto riguarda il collegio plurinominale 3 (che comprende le province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara) alla Camera il nome in cima alla lista è quello di Tassinari. Se Forza Italia avrà un risultato positivo sarà quindi l'assessore a scattare come “prima della lista”. La lista è composta anche da Matteo Fornasini (Ferrara), Eleonora Zanolli (Ravenna) e l'ex sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi nella quarta e ultima posizione.

Per il Senato Forza Italia mette Antonio Barboni al primo posto nel collegio plurinominale 1 (che comprende comprende le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena). Con lui in lista ci sono Laura Schianchi, Claudio Bassi, Paola Pizzelli. Per il collegio plurinominale 2 del Senato (province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara) invece capolista è la bolognese “blindatissima” Anna Maria Bernini, seguita da Enrico Aimi, Elena Vannoni e Angelo Scavone. Gli altri due collegi plurinominali della Camera vedono capilista Pietro Vignali e Valentino Valentini.