Elezioni, Carla Cecchi (Pd): "In 50 anni abbiano creato un sistema di Welfare che ha promosso e consolidato la coesione sociale"

"Ritengo che le amministrazioni di centrosinistra che per quasi cinquant’anni hanno amministrato Forlì abbiano creato un sistema di Welfare che ha promosso e consolidato la coesione sociale e sono convinta che è ciò di cui abbiamo ora più bisogno in città. Ho una piccola impresa agricola qui e ho cresciuto i miei figli nell’utilizzo di tanti servizi offerti, ovvero dalle scuole comunali, statali e paritarie, allo sport, dai trasporti alla musica, dall’associazionismo all’università ed essendo stata anche Coordinatrice del mio quartiere per molti anni, mi permetto di esprimere un’opinione, credo, a ragion veduta. Mi riferisco al diverso grado di interesse per le politiche alle famiglie delle due compagini candidate a guidare Forlì per i prossimi cinque anni; lo faccio perché nei cinque anni trascorsi con l’amministrazione Zattini ho vissuto un trend davvero peggiorativo.

Basti pensare al sistema educativo di cui Forlì è stata città pioniera negli anni ’70 ovvero gli asili nido e le scuole materne comunali, con le quali il Comune ha sopperito alle oggettive carenze statali. I Comprensivi sono stati creati dal centro sinistra e tanti edifici scolastici sono già risanati ed a norma, eppure le rette dei Nidi forlivesi sono oggi le più alte della Romagna: la retta massima a Forlì scatta già al raggiungimento di 30mila euro ed è di 610 euro mensili, mentre a Cesena è di 405 euro, a Ravenna di 495 euro e a Rimini di 455 euro e ci si arriva per scaglioni, fino al massimo di 60mila euro di reddito Isee. Zattini e l’ass. Casara si sono vantati di non avere aumentato quest’anno le rette, ma ci sarebbe mancato anche l’aumento! È importante che l’orario di servizio sia il più esteso e flessibile possibile. Ebbene, l’amministrazione Zattini si è mossa proprio in direzione contraria (e ostinata!) con la decisione dell’assessora Casara di ridurre l’orario di uscite pomeridiane perché i genitori forlivesi trattano i figli come “pacchi”. Per fortuna la mobilitazione degli utenti ha fatto sì che l’assessore facesse marcia indietro, senza tuttavia vergognarsi di scaricare la responsabilità sugli uffici; agli interventi di welfare per gli anziani, preziosi nonni ma spesso anche domestiche fragilità.

Per loro si è creata anni fa l’assistenza domiciliare anche alimentare, vacanze, centri sociali promotori di attività culturali, orti per gli anziani, ecc. Ora i servizi hanno subito un progressivo depauperamento, e sempre più le famiglie si avvalgono del privato e del Terzo Settore. Anche i servizi sociali sono una ricchezza dilapidata, con una sede nuova in Via Oberdan, dov’era il Cup, ma senza corsi di aggiornamento da anni, pochissimo personale davanti a sfide forse mai così pesanti, fragilità e dipendenze in aumento, povertà e solitudini variegate anche post traumatiche. Il numero degli assistenti sociali è oggi largamente inadeguato, senza che l’amministrazione paia preoccuparsene; alla rete di centri giovanili che sono stati uno strumento potente per la crescita degli adolescenti e dei giovani, in modo positivo per la società locale e per gli stessi utenti, fornendo loro un’alternativa alla noia, alla rabbia, all’isolamento e ad altre situazioni negative. Le politiche per i giovani non sono state rifinanziate: l’unica struttura promossa è la Fabbrica delle candele che l’assessora Casara sembra considerare una sua creatura, dimenticando che le sue origini risalgono all’epoca del sindaco Nadia Masini; alla dotazione di impianti e strutture sportive che hanno fatto di Forlì una delle città più ricche di società e associazioni sportive. Pare ora che per far fronte al problema delle palestre, poche e danneggiate dall’alluvione, in sostituzione dell’ass. Mezzacapo ce ne sia già una “nuova” e scapitante in panchina, Sara Samorì; alle politiche per la casa: il centro sinistra ha guidato lo sviluppo di Forlì in anni di straordinaria e costante immigrazione verso la città, ma la crescita di popolazione si è fermata al 2019. Dopo aver inaugurato i 53 appartamenti dell’ex Universal (operazione realizzata proprio dal centro sinistra) Zattini e le due assessore al Welfare, Tassinari e Rossi, si sono bellamente dimenticati di qualsiasi intervento sul tema, anche quando tante famiglie (quante non è dato sapere perché non si è fatto un censimento) per l’alluvione sono rimaste senza un tetto sopra la testa.

L’amministrazione Zattini non si è comunque contenuta per quanto riguarda l’addizionale Irpef, attestata sui livelli più alti: 0,55 per redditi bassi e 0,78 per redditi medi, mentre a Cesena l’aliquota è stata rispettivamente fissata in 0,40 e 0,55. Non si sono vergognati di continuare a incassare l’Imu per le abitazioni e le imprese alluvionate, nonostante il lascito delle amministrazioni precedenti e la montagna di denaro epocale arrivata in Municipio con gli oneri di urbanizzazione e cementificazione recente. Con me tanti forlivesi hanno visto che anziché impegnarsi nel Welfare, l’amministrazione Zattini ha preferito acquisire consenso con la politica del “panem et circenses”, per essere più precisi di “brioches et circenses” (il riferimento è all’esibizione del grande pasticcere Massari costata 45.000 euro, per distribuire circa un migliaio di maritozzi = 45 euro cadauno), con i 75mila euro per il Liscio in Piazza e ce ne sarebbero altre bruttissime. Davvero è stato consegnato un bancomat illimitato all’ass. Cintorino, perché scialacquasse il denaro pubblico per luminarie faraoniche e altre manifestazioni di dubbio gusto, di scarsa qualità e assolutamente effimere e incapaci di produrre effetti duraturi nemmeno sullo stesso Centro Storico.

Quando nel 2019 si è insediata la Giunta capitanata da Zattini, si è ritrovata in eredità un vero e proprio “ben di Dio” strutturato e migliorabile con finalmente risorse spendibili, dopo le politiche di austerity, che non sarebbe stato così difficile mantenere. Non è un caso la recente forte diminuzione del numero dei forlivesi, dei pochi bambini nati e dei tanti laureati emigrati; inoltre, non è più una città attrattiva per i lavoratori fuori regione, nonostante le nostre imprese ne siano alla ricerca. Zattini con la sua Giunta, rilevo, in realtà hanno seguito le orme del centro sinistra solo sul finanziamento del Terzo Settore del Welfare cattolico e privato, spesso nato negli anni di collaborazione fattiva con le passate amministrazioni. La sorpresa è che neppure sul terreno che, almeno a parole, avrebbe dovuto essergli più congeniale hanno operato: quello delle politiche per la famiglia, con grave danno delle fasce più deboli della popolazione e a scapito anche della sicurezza e della serenità cittadina. Sinceramente non mi piace il modo di governare individualistico e “a comparti di categorie” del centro destra, nemmeno l’interesse al “cemento e asfalto e dopo le persone” che ho sempre ritenuto retaggio di una certa amministrazione del Sud Italia, ma non immaginavo, nel 2019, questo si potesse riverberare su locale tanto in fretta".

Carla Cecchi

Candidata Lista Partito Democratico