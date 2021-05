Elezioni, Castrocaro: Fratelli d'Italia incontra i cittadini

Il momento è stato l'occasione per spiegare le "tante iniziative intraprese in città dall'allora giunta di centrodestra guidata da Francesca Medri"

Domenica di campagna elettorare per i Fratelli d'Italia che, a Castrocaro, hanno allestito il gazebo in vista delle elezioni che si terranno in città il prossimo anno. Il momento è stato l'occasione per spiegare le "tante iniziative intraprese in città dall'allora giunta di centrodestra guidata da Francesca Medri: il rilancio del turismo nel quadro di un vero e proprio programma di marketing territoriale all'epoca (era il 2007, ndr) assolutamente innovativo, e la filosofia di governance illuminata che intendeva coinvolgere tutti gli operatori economici di ogni comparto locale produttivo, per movimentare i insieme risorse utili a centrare un obiettivo comune: il rilancio di Castrocaro e Terra del Sole". “Alle nostre spalle - ha aggiunto Fabrizio Ragni, vicecoordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, responsabile del comprensorio forlivese - il mercato contadino, che venne inaugurato nel 2009 sotto la giunta di centrodestra dell'epoca, con il taglio del nastro ad opera del sindaco Francesca Medri e l'assessore Bagnara, da un'idea di Alessandro Bombardini, oggi nel nostro direttivo provinciale. E' questa la Castrocaro, vivace e legata alle tradizioni ed ai prodotti del territorio, che i cittadini auspicano, con uno sguardo al buon vivere, non a caso il centrodestra quando era al governo in questa città coniugò turismo allo sport ed alle migliori esperienze wellness , parola oggi di moda ma in quegli anni davvero innovativa"

"Nel percorso di radicamento di fratelli di Italia in tutta la provincia – conclude Ragni in compagnia di Alessandro Bombardini esponente del partito a Castrocaro, Marco Catalano, consigliere comunale e presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Città di Forlì – Caterina Sforza”, Manuela Bassi capogruppo comunale a Forlì,Luca Bartolini, Vinicio Pala, Gianfrancesco Tassani e Alberto Bravi - c'è anche il richiamo ad un percorso programmatico e valoriale che ha visto il centrodestra vincente nei principali appuntamenti elettorali. Fra meno di un anno si tornerà a votare a Castrocaro e noi siamo pronti a fornire il nostro contributo di idee e persone per centrare l'obiettivo”.