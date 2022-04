Elezioni a Castrocaro, la sindaca uscente presenta la sua squadra: i 12 candidati della sua lista

È pronta la squadra che appoggerà Marianna Tonellato nella sua ricandidatura a sindaco di Castrocaro Terme-Terra del Sole, in corsa per il centro-sinistra. Saranno 12 i rappresentanti politici che formano una lista, che ha preso vita alcuni mesi fa, con il fine di formare una squadra che riesca ad essere rappresentativa di tutte le anime progressiste e riformiste. Commenta una nota di presentazione: "Un gruppo coeso ed entusiasta che si è sempre più delineato e formato nel tempo, attorno alla figura di Marianna Tonellato, convinto dalla determinazione che ha dimostrato negli anni, determinazione che è stata sicuramente decisiva per portare a casa alcuni cruciali obiettivi. La Casa della Salute, l’acquisto del Bastione Santa Maria, i numerosi progetti per Castrocaro e Terra del Sole, i bandi e i diversi sostegni nell’ambito del welfare. Oltre ad una gestione della pandemia efficiente e determinata sia in termini di rapporto con i cittadini, che in termini di efficienza della macchina comunale, che ha saputo gestire i 900.000 euro annui di bilancio del welfare erogati anche a sostegno delle famiglie e delle categorie più deboli, oltre all’attivazione immediata di una rete comunale e associazionistica che per mesi ha dato sostegno alle famiglie per molteplici servizi: pasti, aiuto psicologico, distribuzione mascherine e medicinali, supporto ai positivi e quarantenati".

Ed ancora: "Il programma che ci accingiamo ad ultimare sarà soprannominato “Agenda 2027”, un programma che vuole far risaltare la dimensione e vocazione di questo territorio che guarda in particolare modo al benessere delle persone. Convinti che non si debba lasciare spazio al mero scontro politico, fine a se stesso, ma sia indispensabile avere idee chiare ed obiettivi comuni che insieme possiamo raggiungere, nella consapevolezza che il nostro Comune è già un luogo bellissimo dove crescere bene i nostri figli, un luogo che si prende cura delle famiglie e delle persone, dove è un piacere abitare; che guarda avanti e che deve essere sempre più un luogo dove i nostri giovani vogliono restare". Durante la serata è stato svelato anche il logo della Lista “Insieme per Crescere”. I colori utilizzati sono il rosso e il bianco i colori del Comune. Il verde del tricolore simboleggia invece l’impronta ecologista e green. A completare il logo lo skyline dei palazzi più belli e rappresentativi del Comune

Segue la lista dei candidati con breve descrizione per ciascuno di essi:

Saverio Ruggeri - Biologo; ha diretto il lab analisi(spoke) AUSL Forlì. Consigliere farmacie comunali di Forlì per due legislature (Rusticali). Auditor qualificato AICQ SICEV per le verifiche di qualità nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Svolge attività di ispezione audit e consulenze in diverse strutture sanitarie e sociosanitarie italiane. Gestisce per conto di Videoregione la trasmissione Saluteinforma.

Ilaria Michelacci - 30 anni, terrasolana, amante della natura, del mare e della buona tavola. Responsabile dell'ufficio turistico di Castrocaro Terme e segretaria della Pro Loco di Terra del Sole. Da anni impegnata nella promozione delComune e nell'organizzazione di eventi.

Laura Ravaioli - 37 anni; biologa specializzata in Ecologia, con master in certificazione ambientale e giornalismo scientifico, insegnante di Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria di Primo grado da 13 anni. Mamma di due figli che frequentano la scuola materna e l'asilo nido di Castrocaro Terme. Abita da sempre nel centro storico, a Santa Maria, non si identifica in nessuno schieramento politico.

Davide Saputo - 45 anni; ha sempre vissuto a Castrocaro, padre di 2 figli, felicemente sposato, amante della cucina e dello stare assieme a tavola. Dirigente presso Cepi S.p.A.; coordinatore responsabile laboratori saldatura presso la casa circondariale Forlì, RSPP degli asili di Terra del sole e Pieve Salutare.

Mirca Minati - 55 anni; sposata, madre di Federica e Giulio. Impiegata amministrativa di Confcooperative. Per anni è stata nel Comitato Genitori del nostro Istituto Comprensivo, di Vocine Nuove e dell’Oratorio Parrocchiale. Presta la propria attività di volontaria anche presso la Cooperativa In Campis Vitae di Pieve Salutare.

Ivan Fabbri - 52 anni; nato e cresciuto in questo Comune, sposato con Samanta e padre di 5 figli. Imprenditore, titolare di un’azienda locale nel settore tessile. Già consigliere comunale, e ha ricoperto il ruolo di Assessore nella giunta Pieraccini dal 2012 al 2016. Fin da bambino ha partecipato attivamente nelle associazioni terrasolane che sono il principale punto di aggregazione per giovani e non solo, della Cittadella medicea, portandone avanti tradizioni e manifestazioni decennali.

Alessandro Piazza - per tutti "Ciok", ha 59 anni; nato a Forlì ma da sempre vive a Castrocaro (i primi 2 anni a Pieve Salutare); coniugato con Patrizia (responsabile commerciale), 1 figlio Andrea (studente universitario). Consulente finanziario per Banca Mediolanum , amante dei viaggi, dello sport e di cinema; ha la passione per la geografia e la storia. Per 10 anni ha fatto parte della pro loco di Castrocaro Terme nel ruolo di consigliere e tesoriere e per 6 anni del Comitato dei Genitori (la metà come presidente). Volontario del gruppo comunale di Protezione Civile; occupandosi di didattica nelle scuole locali per 6 anni ha collaborato con il catechismo a Castrocaro. Fa parte del Borgo Fiorentino e per anni ha militato nella locale squadra di pallacanestro.

William Sanzani - 64 anni, operatore turistico, sposato, un figlio laureato. Vicesindaco uscente. Buon conoscitore delle dinamiche dell’amministrazione e delle problematiche economiche, sociali e ambientali del territorio. Aperto sostenitore di una politica di ascolto e partecipazione, rivolta principalmente a sicurezza, sviluppo economico e ambiente.

Patrizia Campacci - 61 anni, attualmente assessore al welfare del comune. Viene definita “la pasionaria” del PD, è stata infatti per anni segretaria del circolo castrocarese e organizza da anni la festa democratica oltre a vari eventi musicali nel periodo estivo. Svolge attività di volontariato presso l’associazione San Vincenzo De’Paoli di Castrocaro.

Pino Bacchilega - 78 anni, detto Bacchi ma molti lo conoscono come anche come Tommy. Attualmente consigliere del Comune alle varie ed eventuali, soprattutto nell’ambito dei lavori pubblici e del decoro urbano. Passa la giornata a bordo del suo pandino giallo ascoltando le segnalazioni e rimediando ai problemi di manutenzione e gestione del quotidiano nel Comune. Fa parte dell’associazione Alpini di Castrocaro. È il chitarrista dei Maggiaioli della Romagna Toscana.

Paola Briccolani - 36 anni, madre di Martino (1 anno). Laureata in Lingue e Civiltà Orientali con specializzazione in Politica Internazionale, ha lavorato a lungo all’estero nell’ambito della Cooperazione Internazionale. Attualmente impiegata come commerciale estero presso un’azienda privata.

Paola Ravaioli - 46 anni, madre di due bimbi (Nicola e Lucia). Lavora all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese; fa parte del comitato dei genitori dell' istituto comprensivo scuola di Castrocaro Terme e Terra del sole.