Elezioni, Cavallucci: "Avere una scuola di teatro permette ai giovani di crescere all'insegna della socialità"

"Per Meldola avere una scuola di teatro, che consente ai nostri bambini e ai nostri ragazzi di crescere all'insegna della socialità, della relazione e dell'apprezzamento di un'arte bellissima, è molto importante". Così il sindaco uscente di Meldola e candidato al bis Roberto Cavallucci dopo aver partecipato alla rassegna teatrale curata dall'Associazione CreAttiva nel Teatro Dragoni di Meldola con il patrocinio del Comune di Meldola. I bimbi della Scuola di Teatro si sono esibiti sul palcoscenico portando in scena la storia "La Magia della Rosa, tra bellezza e mostruosità".

"Sono stati impegnati la scorsa settimana, da giovedì a domenica, in questo percorso i ragazzi della scuola secondaria, i bimbi della scuola primaria e i più piccoli delle scuole dell'infanzia - afferma il primo cittadino -. Per Meldola avere una scuola di Teatro, che consente ai nostri bambini e ai nostri ragazzi di crescere all'insegna della socialità, della relazione e dell'apprezzamento di un'arte bellissima, è molto importante. Vorrei, con il cuore, ringraziare l'Associazione CreAttiva, la sua Presidente Elena Piolanti, tutto il suo staff e le famiglie.Lo spettacolo è stato bellissimo. Quattro serate di allegria, di gioia e di divertimento con bravissimi piccoli attori e attrici! Sono certo che ovunque andranno e qualunque cosa faranno da grandi i bambini ed ragazzi porteranno con se, come arricchimento personale, la straordinaria esperienza del teatro".