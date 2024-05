Elezioni, Cavallucci: " Continueremo a mantenere alta l'attenzione per la biblioteca comunale"

Sabato pomeriggio, in occasione della Festa della Mamma, la Biblioteca comunale di Meldola ha ospitato un laboratorio curato dalle operatrici della Piccola Tana di Forlì. "In tanti hanno partecipato realizzando un biglietto augurale per la Mamma e dei gessetti di varie forme per profumare gli ambienti - commenta il sindaco Roberto Cavallucci, presente all'evento -. Vedere tante piccole manine all'opera, molti sorrisi ma soprattutto la creatività dei bambini è bellissimo".

"In questi anni ci siamo impegnati promuovendo tante attività presso la Biblioteca Comunale Torricelli, rivolte sia ai bambini ma anche agli adulti, favorendo la socialità e avvicinando tanti nuovi utenti a questo spazio di comunità - continua il primo cittadino uscente e candidato al bis -. Continueremo a mantenere alta l'attenzione e l'impegno per far si che la nostra Biblioteca possa crescere e offrire tante belle esperienze oltre alla lettura".

