Elezioni, Cecchi (Pd): "Valorizzare la partecipazione dei cittadini"

E se vincesse il centro sinistra? La nostra città merita una gestione più sensibile e sensata, servizi per divenire sempre più una città a misura di famiglia e di riprendere un deciso cammino verso il progresso. Non credo di esser la sola a pensare che questa eterogenea Giunta verrà ricordata per alcune caratteristiche che senz’altro non ritrovo nel carattere dei romagnoli: lo sperpero di denaro (ahimè pubblico), l’isolamento (perfino dalle nostre vallate), l'immobilismo e il silenzio. I forlivesi, e le migliaia di persone che negli ultimi cinquant'anni lo sono divenuti, hanno creato ricchezza per sé ma anche per la comunità. Basti pensare alle mille associazioni sportive, culturali e di promozione sociale, che hanno creato quel benessere diffuso che nonostante le crisi “glocal” ha sostanzialmente tenuto.

La storia di Forlì è legata ai Comitati di Quartiere, menti e braccia preziose e certo economiche! La chiave è il fondamentale, concreto coinvolgimento dei cittadini che deve partire dalle istituzioni. Per esempio, la Cava, Ca’ Ossi, Vecchiazzano e Bussecchio più di cinquant’anni fa erano zone di campagna: se sono diventati quartieri residenziali dotati di servizi fondamentali è dovuto all’intensa collaborazione fra il Comune e i Comitati. Noto che la salute dei cittadini non è più una priorità. Da anni non ci si impegna seriamente contro l’inquinamento dell’aria, si interviene con molto ritardo di fronte all’inquinamento delle acque (vedi i pozzi della zona di Carpena), manca un rapporto fra Comitati e Hera Fognature, un’informazione preventiva sulle nuove antenne telefoniche (vedi al Quattro) e sui cantieri stradali che spuntano come funghi senza apparente programmazione, mettendo a repentaglio la sicurezza e la pazienza degli automobilisti, dei commercianti e dei residenti.

Ora si pretende un formale Accesso agli Atti, la firma digitale per entrare nell’Albo Pretorio e abbiamo un Regolamento della Partecipazione che non prevede la Partecipazione. Questo è un valore che nella mia storia di volontariato civico davo per scontato e non lo è. Sogno un Comune aperto e solidale che sia una casa di vetro, che non ostacoli o comunque renda tanto difficile l’accesso alle informazioni perché così facendo non si rispettano i diritti del cittadino e si taglia un bel pezzo di democrazia.

Carla Cecchi - Candidata Lista PD