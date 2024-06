Elezioni, chiusura di campagna elettorale di Simonetta Giunchi e Valerio Valbonesi (Fi): "Candidarsi è un servizio per la propria comunità"

Simonetta Giunchi e Valerio Valbonesi hanno chiuso giovedì la campagna elettorale presso Caos il Centro Olistico di via S. Marchesi diretto da Claudia De Matteis. Alla presenza del coordinatore provinciale di Forza Italia Bettini hanno salutato i propri sostenitori con un piccolo rinfresco. Renzo Casadei direttore della casa editrice CartaCanta ed editore del libro di Giunchi “Nella psiche in pedalò” ha aperto la serata stimolando i due candidati a spiegare il perché del loro impegno in politica. Simonetta Giunchi e Valerio Valbonesi hanno ricordato di essere entrambi figli d’arte, la prima, essendo figlia di Flavio Giunchi, già consigliere regionale per Forza Italia, il secondo, essendo il figlio di Wanda Burnacci, già vicesindaco di Forlì. Entrambi hanno ribadito la loro visione della politica "come servizio alla propria comunità, un servizio che nasce dall'acquisizione di competenze che devono essere messe a disposizione dei propri cittadini". Entrambi sentono "il bisogno di mettersi in gioco uscendo dalla loro zona di confort per dare, con il loro esempio, senso di orgoglio di appartenenza ai propri concittadini di Forlì che si apprestano ad eleggere il nuovo Consiglio Comunale".