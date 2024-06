Elezioni, intervista ad Allegni (Pd): "Gliela abbiamo fatta sudare. Al ballottaggio sarebbe stata un'altra storia"

Gessica Allegni, segretaria del Partito Democratico da ottobre scorso, è stata il motore di un Pd che, contro ogni aspettativa, è riuscito a portare Gian Luca Zattini ad un passo dal ballottaggio. Inoltre riconferma le amministrazioni uscenti nei comuni del comprensorio. “Riconosciamo la vittoria di Zattini, ma gliela abbiamo fatta sudare”, sintetizza Allegni.

Allegni, prima di tutto uno sguardo ai comuni del territorio. Come è andata?

“Oltre a tenere, siamo anche cresciuti. Siamo il primo partito con punte fino al 40% in alcuni Comuni. Confermiamo i sindaci uscenti con risultati straordinari a Modigliana, Meldola e Forlimpopoli. Siamo il primo partito anche a Castrocaro, un bel segnale in un comune non amministrato da noi. Ci sono tanti elementi di cui rallegrarsi”.

A Forlì invece c'è una sconfitta del centrosinistra. Negli ultimi mesi non veniva fatto mistero di partire in svantaggio rispetto a Zattini.

“Quando ci si candida contro un sindaco uscente non è mai facile. La tendenza anche negli altri Comuni del territorio è stata quella di premiare i sindaci uscenti, che hanno vinto anche con una differenza molto alta sugli avversari. Questo non è capitato a Forlì, nonostante la sconfitta sia evidente, e riconosciamo senza meno la vittoria di Zattini. Per pochissimo non siamo riusciti ad andare al ballottaggio, e lì sarebbe stata probabilmente un'altra storia. Non possiamo recriminarci nulla”.

Il percorso della candidatura di Rinaldini è partito da ottobre.

“Abbiamo fatto il congresso a ottobre, ci siamo anche trovati di fronte a situazioni inaspettate: l'alluvione ha rallentato il percorso congressuale, facendoci arrivare all'autunno. Abbiamo ricompattato il partito, che è il primo della città e con ampio margine. Abbiamo ricostruito una comunità politica, che si è vista in questa campagna elettorale. Abbiamo trovato l'unità sul candidato sindaco, fatto non scontato fino a qualche mese fa, e ringraziamo Graziano Rinaldini che si è messo a disposizione in un momento in cui altri non lo avrebbero fatto. Ci ha messo cuore, presenza e lavorando tantissimo. Non è bastato, ma ci siamo andati vicino”

Prima che lei si insediasse come segretaria territoriale, il Pd navigava a vista su questo tema, spesso scaricando le responsabilità sul gruppo consigliare. Si è perso del tempo?

“Mi sono insediata che ancora non c'era alcun ragionamento aperto sul tavolo sulle amministrative del capoluogo. Siamo partiti da zero. C'è stato poco tempo, ma lo abbiamo usato bene. Tutti credevano che saremmo usciti sfasciati dal congresso e invece è stato l'esatto opposto. Il partito si è riassestato e ha assunto una credibilità vera”.

L'errore di 5 anni fa è che dopo la sconfitta si lasciarono correre quattro anni e mezzo senza costruire niente per le elezioni successive.

“Esatto. Infatti dobbiamo imparare dagli errori del passato. Bisogna costruire per il dopo. Abbiamo diversi consiglieri giovani e le condizioni per seminare per il futuro. Ci dovrà essere un lavoro stretto tra i consiglieri e il partito, ma dovremo anche continuare a lavorare assieme per la coalizione. Soprattutto dobbiamo imporci di stare in mezzo alle persone, nei quartieri, coinvolgere i cittadini e le cittadine, organizzare incontri periodici e coinvolgerli sui temi dell'amministrazione comunale. In consiglio faremo un'opposizione dura, ma responsabile e sui temi”.

Partirete con un percorso in vista della scadenza tra 5 anni?

“Assolutamente. Non ci dobbiamo arrivare all'ultimo minuto. Tra 5 anni ci dobbiamo arrivare preparati alla sfida, con persone in grado di assumere la guida della città. Ci dobbiamo arrivare con le idee chiare prima che si apra la partita elettorale. Ora dobbiamo contribuire affinché le persone arrivate in Consiglio possano costruirsi delle competenze e un'autonomia. L'amministrazione è una grandissima palestra”.

Il Pd è andato bene a livello nazionale, merito di Elly Schlein?

“E' stato un risultato sotto certi aspetti inaspettato, si è visto che la linea Schlein permetea di ampliare lo spettro del nostro elettorato. Però è anche frutto di una vera unità con Stefano Bonaccini, che ha avuto un effetto trainante enorme nel nostro territorio. Ha avuto un grandissimo consenso, meritato perché è stato un grandissimo presidente di Regione”.

Il Pd regionale è soddisfatto del voto a Forlì?

“Sono tutti favorevolmente colpiti dal risultato avuto a Forlì. Le analisi le dobbiamo ancora fare, nessuno però ci recrimina nulla. Se guardiamo in città dove amministrano sindaci di centrodestra, come Ferrara in cui Alan Fabbri ha avuto una riconferma evidente, noi siamo arrivati ad un passo dal ballottaggio. Lattuca vince con una percentuale del 65%, c'è una bella differenza rispetto a una vittoria al 50,6%. Gliela abbiamo fatta sudare”.