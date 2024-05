Elezioni, Confartigianato a confronto con i candidati della vallata del Tramazzo: "Ripensare anche alle aree dismesse"

I rappresentanti di Confartigianato della vallata del Tramazzo hanno rivolto le proprie richieste non ai futuri amministratori dei singoli comuni, Modigliana e Tredozio, ma a quelli della valle, auspicando che le amministrazioni dei due paesi "comprendano definitivamente che la comunità è unica e di questo si deve tenere conto nell’affrontare le diverse criticità e nella pianificazione degli interventi". Per questo il presidente del comitato zonale Graziano Fabbri, assieme ai consiglieri Roberto Biondi e Giuseppe Mercatali e ai funzionari delle sedi territoriali, hanno incontrato i sindaci in carica Jader Dardi e Simona Vietina, presentando le richieste dell’imprenditoria locale. "Dopo l’alluvione del 2023 le problematiche viarie si sono acutizzate rendendo necessario un immediato impegno ripristinando, integralmente e in completa sicurezza, i collegamenti per restituire al territorio, ai cittadini e alle imprese una normale mobilità", rimarcano Buiondi e Mercatali.

"In particolare, per quanto attiene alla situazione “Ponte Rosso”, occorre prendere atto che l’infrastruttura non sia più rispondente alle attuali esigenze, vetustà che è diventata conclamata a seguito dell’emergenza alluvionale - proseguono -. La Valle del Tramazzo deve essere meglio collegata alla A14 e alla Via Emilia e per questo deve essere individuata una soluzione alternativa ma definitiva: noi suggeriamo a valle di Faenza nella prima rotonda. Fondamentale ampliare l’offerta della banda larga, tecnologia indispensabile nel 2024, quando, in altre zone meglio servite, la sfida è già su altri temi. Il gap tecnologico rischia di diventare competitivo e penalizzare le imprese. È arrivato il momento di attuare comunità energetiche sia a Modigliana sia a Tredozio".

Per Confartigianato “è opportuno lo sviluppo di uno studio per l’impiego dei cascami legnosi, tenendo in considerazione la produzione energetica anche per le risorse forestali di Montebello. La presenza di gruppi industriali e manifatturieri che creano occupazione, indotto e benessere per l’intera comunità è indispensabile consentendo la presenza, all’interno della filiera, di un corollario di piccole imprese. Per il mantenimento in loco di un sistema produttivo forte, che possa svilupparsi e garantire occupazione e forza lavoro occorre un contesto favorevole anche per la persona, elemento fondamentale delle nostre aziende. Pur consapevoli che, per limiti dimensionali non sia possibile avere una rete di servizi capillare, come in comuni più strutturati, ribadiamo l’orgoglio di vivere in Vallata, forti dell’attività sportiva, della vivacità associativa e dell’aggregazione giovanile aspetti vitali a cui l’amministrazione deve prestare massima attenzione, dando risposte ai bisogni dei nostri adolescenti, che meritano spazi aggregativi di qualità. Sono proprio i giovani i protagonisti del passaggio generazionale, chiamati a dare continuità ai rapporti tra le imprese locali e per questo devono essere creati percorsi di avvicinamento tra scuola e mondo produttivo".

Per l’associazione è, inoltre, "fondamentale ripensare, con una visione di ampio respiro, alle aree dismesse, come il cinema Capitol, Ex CIM, Consorzio Agrario e complesso ex Romagnoli. Gli spazi produttivi, se resi fruibili dal punto di vista progettuale, possono essere delle opportunità per start up o nuove imprese". Il documento è stato consegnato anche ai candidati modiglianesi Adriano Cheli e Silvia Mazzoni, mentre prossimamente sarà realizzato a Tredozio un incontro col candidato Giovanni Ravagli.