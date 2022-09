Elezioni, Confartigianato a confronto con Rosaria Tassinari: "i giovani devono ritrovare l’amore per il futuro"

“Partire dal territorio e dalle associazioni che hanno il polso della situazione del tessuto economico locale”. Rosaria Tassinari candidata alla Camera dei deputati per Forza Italia sintetizza così il suo impegno, nel corso dell’incontro realizzato nella sede di Confartigianato Forlì per illustrare il suo programma elettorale ai rappresentanti del Consiglio dell’associazione. L’appuntamento, introdotto dal presidente di Confartigianato Luca Morigi, è stato anche occasione per il segretario Mauro Collina di presentare le richieste di chi, malgrado le criticità, sceglie quotidianamente di tenere aperta la propria attività nell’aree collinari e montane, sfidando le difficoltà legate alle carenze infrastrutturali, materiali e immateriali.

Sul tema della banda larga e la necessità di garantire una efficiente connessione a internet a tutti i cittadini, c’è stata piena sintonia da parte della candidata, molto sensibile al tema delle aree interne, forte dell’esperienza maturata come sindaco del Comune di Rocca San Casciano. Tassinari ha infatti ribadito "l’urgenza di intervenire sull’efficientamento del collegamento a internet, in particolar modo dopo che la pandemia ha reso lo smart working e il lavoro da remoto realtà consolidate". Altro punto sollevato dagli imprenditori presenti all’incontro è "la necessità di creare un più efficace legame tra scuola e mondo del lavoro: i ragazzi devono avere l’opportunità di conoscere le potenzialità del lavoro artigiano, potendo sviluppare la propria manualità, così come avviene col talento musicale o con quello sportivo, predisponendo un percorso formativo che, pur garantendo la sicurezza dei ragazzi, dia loro modo di cimentarsi in prima persona col lavoro".

Per la candidata "i giovani devono ritrovare l’amore per il futuro, la fiducia che oggi è venuta meno, soprattutto nella politica che vedono lontanissima dalle loro esigenze". Tra gli obiettivi presentati, "la riduzione della burocrazia esasperante, attribuendo valore al lavoro come strumento di realizzazione dell’individuo, che implica una maggiore vicinanza al mondo della micro e piccola impresa, fucina di talenti e depositaria del vero made in Italy".