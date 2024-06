Elezioni, Confartigianato ai candidati di Forlimpopoli: "Continuare a difendere le peculiarità della città artusiana"

Il presidente di Confartigianato di Forlì Luca Morigi assieme al segretario Mauro Collina e al vicesegretario Alberto Camporesi hanno incontrato, in due appuntamenti separati, i candidati a sindaco per il comune di Forlimpopoli. I vertici dell’associazione hanno presentato a Milena Garavini e a Raffaele Montalti le richieste "per valorizzare il comune, che già oggi rappresenta un’eccellenza nella provincia per qualità della vita e buon vivere".

"La forte connotazione che Forlimpopoli si è data negli anni come città artusiana è un ottimo punto di partenza, per questo l’associazione ritiene fondamentale continuare col bando per le nuove attività che si insediano nel perimetro del centro storico, per sostenere le piccole realtà che possono portare ulteriore qualità e valore all’offerta locale - è stato sottolineato -. Un altro tassello importante al quale dare impulso è lo sviluppo dell’asse del gusto, con il recupero dell’area ex Orbat, di cui si parla ormai da tempo e che, oggi, è elemento ineludibile per consentire al comune di accreditarsi come polo della cultura enogastronomica. L’alta formazione sarebbe il completamento naturale del percorso di istruzione superiore garantito dall’istituto alberghiero “P. Artusi”, fiore all’occhiello del nostro territorio".

Un’ulteriore nota evidenziata da Confartigianato attiene alla logistica: "Lo scalo merci offre un potenziale ancora non sfruttato, ma deve essere prestata massima attenzione agli insediamenti produttivi, per non snaturare la peculiarità del comune di polo dell’enogastronomia". Confartigianato, anche durante gli incontri coi candidati forlimpopolesi ha posto l’accento "sull’importanza del dialogo tra le amministrazioni e le associazioni di categoria". Come chiarito dal presidente Morigi "le associazioni rappresentano la cassa di risonanza delle esigenze di chi lavora e rende vivo il territorio, avendo un dialogo costante coi propri associati. Il nostro obiettivo è quello di creare un tavolo permanente con le amministrazioni dei diversi comuni forlivesi per individuare le priorità di azioni necessarie al mondo produttivo, senza il quale i nostri comuni non potrebbero prosperare".